Siempre polémica por las opiniones que no duda en compatir a través de Twitter, Anabel Alonso se convertía recientemente en trendic topic tanto por sus críticas a C. Tangana por la imagen rodeado de mujeres en un barco con la que el artista ha promocionado su nuevo single, "Yate", como principalmente por su campaña en redes sociales a favor de las mujeres en Afganistán.

Por favor, firmad, las mujeres afganas nos necesitan a TODOS.

https://t.co/2qJesFVMzJ — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) 15 de agosto de 2021

Y es que, sin dudarlo, Anabel compartía en su cuenta de Twitter una recogida de firmas para pedir a la comunidad internacional una atención preferente a las mujeres afganas que deseen salir del país. Una iniciativa que, sin embargo, sus haters han criticado duramente, burlándose de la actriz y asegurando que firmarían el documento si ella misma iba a entregárselo en mano a los talibanes

Molesta y, sobre todo "muy sorprendida porque me ha caído la del pulpo", Anabel se pronunció tras la polémica. Explicando que "lo que hice es compartir un comunicado que me llegó para recoger firmas, que realmente no es que se las fueran a mandar a los Talibanes y que fueran a convencerlos, sino que se ve un apoyo, una solidaridad para que las fronteras no se cierren", la protagonista de "Amar es para siempre" confiesa que "me ha sorprendido mucho la reacción tan virulenta y tan negativa, me ha desconcertado mucho".

"Que me dijeran, 'pues vete tú, cógete un avión y vete a Kabul', igual que lo de 'si tanto te gustan, mételos en tu casa', cada uno hace lo que puede, de todas formas, es para decirle a estos, menos mal que todos los que estáis tuiteando esto estáis en Kabul. Me he quedado muy sorprendida con esa reacción, muy decepcionada y con mal cuerpo", apunta dolida.

Tanto es así que, "saturada", Anabel va a tomarse un respiro en Twitter para ver si "se me pasa un poco el achuche que me han dado". "Voy a seguir en redes pero me voy a airear un poco, me ha parecido de mucho ataque personal, de mucha inquina, las redes son los que son y cada uno puede opinar lo que sea", revela, denunciando que "desde la impunidad y el anonimato no se pueden difundir bulos, insultos y amenazas, creo que Twitter debería establecer una regulación de otra manera"

En cuanto a su otra gran polémica de los últimos días, la intérprete también salió al paso de las críticas por comparar la fotografía de C.Tangana rodeado de mujeres en un yate con Jesús Gil en el jacuzzi rodeado de féminas en la época dorada de Marbella. "De entrada me recordó a Jesús Gil, digo Dios mío tantos años de evolución para esto",ha señalado muy sincera, explicando que "luego ya vi que es una performance, hay muchas mujeres muy conocidas, yo que sé, la primera impresión fue esa, no que está Hiba Abouk o Ester Expósito, yo veo a los raperos y esos rodeados de bellezones que es más antiguo que la tos. Pero bueno".