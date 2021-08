"¡Por favor, necesito ayuda!", Comenzaba la llamada desesperada de Sandra Crespo a sus seguidores en redes sociales, la exconcursante de Gran Hemano 6 denunció su situación: hace dos semanas que no sabe nada de sus hijos, por eso recurrió a sus redes sociales en busca del apoyo de sus seguidores en busca de pistas.

Su relato fue: "Llevo desde el día 1 sin saber nada de mis hijos, y veo que voy a estar el mes entero sin saber de ellos. Llamo y nadie me coge el teléfono, hasta me ha bloqueado las llamadas. Si alguien les ha visto, que se ponga en contacto conmigo, esto ya no es sostenible...", publicó muy preocupada después de que su expareja se los llevase el día 1 de vacaciones y, según ella, no haber dado señales de vida desde entonces.

Además de su cuenta de Instagram, entró en directo en Viva la vida durante el pasado fin de semana para llegar a una audiencia más amplia: "Los nenes se iban de vacaciones el 1 de agosto, estuvieron conmigo en julio y el papá no les llamó ni una vez. Mi teléfono siempre ha estado abierto. Este señor me tiene bloqueada desde hace 2 años, incluso sus abogados le han dicho que me desbloquee para poder tener fluidez de comunicación. Pues el 1 de agosto llegó, cogió a los niños, entró a una piscina privada chillando, les vestí y se los llevó. Al día siguiente llamé y me di cuenta de que ya tenía las llamadas bloqueadas".

Ante la falta de respuesta, Crespo se personó en comisaría y puso una denuncia en la que solo reclamaba saber si estaban bien, a continuación colgó un nuevo vídeo en Internet.

La respuesta del padre de los niños

Jesús González, la expareja de Sandra Crespo, no tardó en reaccionar ante sus peticiones y no dudó en utilizar la misma vía: la televisión: "Me parece vergonzoso, un horror. Llevo once años intentando proteger de todo esto, de su propia madre. Nadie ha llamado a mis hijos. No perdono que haga pasar a mis hijos por esta vergüenza. Tengo dos líneas de móviles, Sandra está bloqueada de una más de un año y medio, pero puede llamar desde otro teléfono o llamar directamente al teléfono de sus hijos. O a su abuela", explicó a los espectadores.

El padre de los hijos de la exconcursante de Gran Hermano dijo estar muy sorprendido por "todo lo que se está montando". "¿Cómo le voy a negar que hable con su madre? Sandra no puede llamar a mi teléfono, pero puede tener contacto con otros teléfonos. Hay miles de formas de ponerse en contacto. No tenéis ni idea del horror y pesadilla que yo, como hombre, y mis hijos, pasamos por culpa de su madre. Por desgracia, estoy acostumbrado a no saber de mis hijos cuando están con ella. Me vais a disculpar, pero desde el 1 de agosto me corresponden mis hijos por convenio hasta el 1 de septiembre, y no le he negado la comunicación. Yo soy la víctima, la persona maltratada, la que ha sufrido acoso y derribo y a quien le han hecho la vida imposible", se defendió.