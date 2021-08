No hace ni 24 horas que C. Tangana ha publicado una foto en sus perfiles de Twitter e Instagram y ya se ha desatado la furia en redes. Medio año después del lanzamiento su último disco, el cantante cameló ayer a sus seguidores con una nueva canción llamada 'Yate'. Pero el revuelo no tuvo nada que ver con la letra de la canción, sino con su promoción.

El trapero, en el pie de la polémica foto escribió: “YATE digo”. En esta ilustración aparece él tumbado, montado en un yate con las actrices Ester Expósito e Hiba Abouk y la modelo Jessica Goicoechea, entre otras, en bikini.

La imagen ha sido duramente criticada por una ingente cantidad de usuarios de Twitter, que tildan al cantante de machista y comparan su actitud con la de Maluma, Jesús Gil o Fernando Esteso.

El profundo asco q me dan las fotos d un machirulo rodeado d mujeres creyéndose el puto amo https://t.co/xdw1851X4e — Belen (@Belfenty) 13 de agosto de 2021

C Tangana emulando a Jesús Gil es la imagen más rancia, casposa y machista que he visto este verano. Lo peor de todo es que el imbécil sabe muy bien lo que hace y por qué lo hace. — Álvaro (@pyr3v) 14 de agosto de 2021