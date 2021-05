La actriz Gal Gadot, famosa por su papel de Wonder Woman en la factoría Marvel, volvió a ser tendencia en las redes sociales por su forma de describir el conflicto bélico que enfrenta a Israel, su país natal, con las milicias palestinas de Gaza. “Mi corazón se rompe. Mi país está en guerra. Me preocupan mi familia, mis amigos. Me preocupa mi gente. Este es un círculo vicioso que está yendo demasiado lejos. Israel merece vivir como una nación libre y segura. Nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo por las víctimas y sus familias, rezo para que se acabe esa inimaginable hostilidad, rezo para que nuestros líderes encuentren una solución para que podamos vivir juntos en paz. Rezo por que vengan días mejores”, escribió en Instagram y Twitter.

Poco podía imaginar la intérprete, que fue entrenadora de combate en las Fuerzas Armadas de Israel, que le iban a llover críticas, desde los que no entienden su tibieza con Israel –argumentando que es este país el que ha iniciado el conflicto– hasta los que aprecian en sus palabras un claro mensaje antisemita.

No es la primera vez que Gadot recibe este tipo de acusaciones. En marzo del año 2019, se sumó a la también actriz israelí Rotem Sela en su enfrentamiento en las redes sociales contra el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, y en su acérrima defensa de los ciudadanos árabes de Israel.

Desde hace varios días Israel y Gaza se intercambian cohetes y bombardeos masivos provocando multitud de heridos y de muertos. La escalada de tensión entre Israel y las milicias de Hamás que controlan Gaza bordea la guerra abierta y los intentos de mediación internacional no han logrado, de momento, frenar la escalada bélica.