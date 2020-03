Tristán Ulloa, ingresado con coronavirus

Son muchos los famosos y rostros conocidos que se han visto afectados por el coronavirus, así como miles de españoles. El último en confirmar que ha dado positivo en la prueba del Covid-19 es el actor Tristán Ulloa. El actor compartió una imagen desde el Hospital Infanta Leonor de Madrid, uno de los más colapsados por la crisis del coronavirus, en la que aparece con mascarilla, guantes y oxígeno. Eso sí, sin perder el ánimo y haciendo el signo de la victoria. Y es que Tristán aprovechó su publicación para mandar un mensaje de optimismo y alabar el trabajo de los sanitarios. "Estoy rodeado de héroes. He tenido mucha suerte a pesar del positivo, así que no preocuparse: está todo controlado y estoy en las mejores manos", escribió el actor, de 49 años. "Sé que saldremos de esta y cuando eso ocurra me voy a hinchar a besaros y abrazaros a tod@s. Hasta entonces, por favor, quedaos en casa y sumemos esfuerzos porque esto es de tod@s y para tod@s. Peleemos el hoy. Mañana será otro día", continuó. Tras todas las muestras de amor y apoyo recibidas, Ulloa añadió: "Está claro que el amor se propaga más rápido que cualquier virus. Me siento alguien muy afortunado, un millonario de afectos".