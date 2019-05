Tarantino, contra los 'spoilers'

Quentin Tarantino ha escrito una carta en su cuenta de Instagram en la que pide a los asistentes al pase de "Érase una vez en... Hollywood" dentro de la sección oficial de Cannes que no revelen "spoilers" de la trama. "Adoro el cine. Vosotros adoráis el cine, Es un viaje para descubrir una historia por primera vez. Estoy deseando compartir 'Once Upon a Time in Hollywood' ('Érase una vez en... Hollywood') con la audiencia del festival", señala Tarantino.

Y recuerda que todo el equipo ha trabajado muy duro "para crear algo original". "Solo pido que todo el mundo evite revelar algo que pueda impedir a audiencias posteriores tener la experiencia de ver la película de la misma forma", finaliza el mensaje, firmando por "Quentin". La película se sitúa en el Hollywood de 1969 y está protagonizada por una estrella de la televisión, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble, Cliff Booth (Brad Pitt), con los terroríficos asesinatos de Charles Manson como telón de fondo.