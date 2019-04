Asaltan la casa de Ezequiel Garay y Tamara Gorro con ella dentro

El éxito de la fama se vuelve en contra de varios deportistas de élite cuando se trata de proteger sus propiedades. Hace unos días fue el jugador Joaquín Sánchez y este miércoles, dos futbolistas del Valencia CF y uno del Villareal CF han sufrido asaltos en sus casas, mientras jugaban o estaban con su equipo. Gracias al rápido trabajo de los vigilantes de seguridad y los sistemas de alarma instalados evitaron algunos de los robos, pero los ladrones lograron entrar en varios domicilios.

Entre los futbolistas afectados por estos asaltos se encuentran Ezequiel Garay, Ramiro Funes Mori y Gabriel Paulista. Tamara Gorro, mujer del jugador de Ezequiel Garay, vivió un momento de pánico cuando los ladrones intentaron entrar en su casa de la urbanización de Torre d'en Conill en Bétera. Además, ella se encontraba en el interior de su casa, según informa Las Provincias.

Los mensajes de sus seguidores han inundado las redes sociales de Tamara Gorro y ante esto, ha decidido romper su silencio y ha intentado tranquilizar a la prensa y a sus fans. "Me están llamando compañeros de prensa, pero lo más normal es que lo diga por aquí. Estamos bien, estoy recibiendo mogollón de mensajes por vuestra parte, gracias pero estamos bien", dijo la modelo en su Instagram.

Ante algunos rumores, decide zanjar todas las polémicas, "están diciendo muchas cosas en las noticias, pero no todo es cierto. Yo no tengo ningún golpe ni nada. Pero, no puedo dar más información y voy a hacer caso a la Guardia Civil, Policía y cuerpos de seguridad", ha continuado explicando.