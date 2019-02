Georgina pide matrimonio a Cristiano Ronaldo.

"¿Que si me ha pedido Cristiano que me case con él? Por ahora, no, pero me encantaría". Blanco y en botella, leche (dice el refrán). Georgina Rodríguez está desesperada, o eso da a entender, por llegar al altar con Cristiano Ronaldo y así lo canta a los cuatro vientos desde la portada de "Hola".

La revista entrevista a la chica en Lisboa, tras el fallecimiento de su padre en Argentina. "Estoy destrozada, Cristiano me está cuidando mucho en estos momentos de tristeza". Posa vestida de negro, sobre un sofá. Ahora está por ver si Cristiano lee el "Hola" y se entera de que su pareja quiere casarse.

Por Nueva York han estado Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, que acaban de ser padres y la revista los ha fotografiado con el bebé por la ciudad. Mención especial merecen los premios "Goya", que van ilustrados en portada con una foto de la siempre guapa Penélope Cruz.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente son los elegidos por "Lecturas" para remitir al reportaje de los premios del cine español (que van en portada en todas las publicaciones del quiosco rosa). Estos ocupan la portada junto a Lidia Lozano, preocupada por la salud de su marido.

La revista entrevista esta semana a Cristina, la novia de Kiko Matamoros, quienes posan desafiantes y abrazadísimos. "No descarto tener un hijo con Kiko", dice ella, quien cuenta "todos los detalles" de su relación. El culebrón sólo acaba de empezar.

La traición a Letizia salta a portada de "Semana". Y no es otra que la mala pata con los flashes de los fotógrafos días atrás en Madrid: en un acto transparentó todo su sujetador blanco bajo un jersey negro. Se ve que tenía el cajón de la ropa interior revuelto y no encontró el adecuado, algo que pasa a diario a miles de mujeres. La foto es la prueba más evidente del resbalón estilístico de la Reina de España.

Marlene Morreau presenta a su hijo, un calco de su madre, que es actor. Carmen Borrego aporta la "dosis Campos" que no puede faltar cada semana en el quiosco rosa. En la revista cuentan que se ha ido de fin de semana romántico para celebrar su aniversario.

"Diez Minutos" ha descubierto que Vicky Martín Berrocal tiene novio. Un empresario portugués con el que ha sido vista por la calle de paseo y dándose besos. Del hospital ha salido Malú. La cantante tuvo que suspender toda su gira para operarse el tobillo. Ahora a recuperarse.