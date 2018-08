| La actriz canadiense Pamela Anderson, famosa por su papel en la serie "Los vigilantes de la playa", desmintió los rumores de ruptura con Adil Rami, furbolista del Oympique de Marsella, y aseguró que entiende que él necesite divertirse, como hizo en la celebración del Mundial ganado por Francia. "Él no quería estar en clubes nocturnos con todos los jugadores y chicas baratas, y yo tampoco. Hay que dejarle que se divierta, yo no soy su mamá", dijo la ex chica Playboy.