De Niro embiste a Trump

La megaestrella de Hollywood Robert de Niro fue ovacionado por el público el pasado domingo durante la ceremonia de entrega de los premios Tony en Nueva York, tras utilizar un fuerte insulto contra el presidente estadounidense Donald Trump. De Niro, de 74 años, participó en la ceremonia de los mayores premios del teatro estadounidense para introducir un show de la leyenda del rock Bruce Springsteen. "Voy a decir una cosa: ¡jódete Trump!", dijo De Niro, levantando ambos puños al aire. La multitud en el Radio City Music Hall de Nueva York comenzó a vitorear, y luego le dio una ovación al ponerse en pie.

"Ya no es '¡abajo Trump!', es '¡jódete Trump'!", dijo. El canal CBS, que estaba transmitiendo el evento en directo pero con una demora de un par de segundos, tapó el insulto de De Niro con un pitido, de forma que los telespectadores que seguían la gala por este canal no pudieron escuchar las palabras del actor de Hollywood.

CBS confirmó que De Niro se salió del guión, y que esa parte de la ceremonia no se transmitió. Desde CBS Program Practices supervisan la programación en directo y pueden eliminar completamente el audio de la transmisión. "Los comentarios de De Niro fueron improvisados e inesperados. El lenguaje ofensivo fue eliminado de la transmisión", explicó la cadena en un comunicado.

El actor prosiguió después con su presentación, alabando a Springsteen por su activismo político. "Bruce, puedes sacudir la casa como nadie", dijo De Niro. "Incluso más importante en estos tiempos peligrosos, sacudes el voto. Siempre luchando, en tus propias palabras, por la verdad, la transparencia y la integridad en el gobierno. Chico, cómo necesitamos eso ahora", señaló el actor durante la presentación del artista.

Esta no es la primera vez que el neoyorquino Robert de Niro ataca al presidente Donald Trump. En 2016, cuando el magnate inmobiliario era el candidato presidencial republicano, De Niro aseguró que era "notoriamente estúpido", "totalmente loco" y un "idiota".

En respuesta a una declaración de Trump sobre manifestantes en su contra, De Niro dijo: "¿Quiere darles un puñetazo en la cara? ¡Yo quiero darle a él un puñetazo en la cara!". Y en un discurso pronunciado el año pasado en la Universidad de Brown describió el gobierno de Trump como "una comedia trágica, estúpida".

Las grandes ganadoras

Las palabras de Robert de Niro que desataron la ovación del público se produjeron durante la gala de entrega de los premios Tony, un certamen en donde la obra "The Band's Visit", aclamadísima por la crítica y algo más discreta en taquilla, se convirtió en la ganadora de la edición 72 de los premios al lograr diez de los once galardones a los que aspiraba, entre ellos el de mejor musical. No lo tenía fácil, y es que competía con tres musicales basados en películas muy famosas: "SpongeBob SquarePants" -que se conformó con una estatuilla-, "Frozen" y "Mean Girls", que se fueron de vacío.

La otra gran ganadora de la noche fue la representación "Harry Potter and The Cursed Child", que sumó seis estatuillas, entre ellas la de mejor obra, demostrando que los 68 millones de dólares que costó montarla -y que la convirtieron en la más cara de la historia de Broadway- habían sido bien invertidos.

El actor estadounidense Tony Shalhoub, quien ya había ganado un Globo de Oro y tres Emmy Awards por su papel en la serie televisiva "Monk" (2002-2009), recibió el Tony por el mejor rol masculino por su interpretación del personaje de Toufik en "The Band's Visit".

Al recibir su galardón, el actor rindió tributo a su padre, un inmigrante libanés que llegó a Nueva York en 1920. Para él, su recompensa es un homenaje a todos los inmigrantes que han llegado, como su padre, a instalarse en Estados Unidos con "sus aspiraciones, sus recursos, su creatividad y su altruismo".

Por su parte, Glenda Jackson subió al escenario para recoger su premio a mejor actriz por "Three Tall Women" y aprovechó para agradecer a los actores afroamericanos su trabajo y recalcar que "América siempre es grande" y no hacía falta devolverle su esplendor. De este modo y al margen del discurso de De Niro hubo más premiados que aportaron su opinión sobre temas de actualidad en la gala.