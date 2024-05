El sencillo truco para limpiar el doble cristal del horno sin tener que desmontarlo

El horno es uno de los electrodomésticos del hogar al que menos atención prestamos cuando hay que limpiarlo. La constante exposición a altas temperaturas genera que se vayan quedando restos de trozos de alimentos calcinados y la grasa pegada en las paredes por los vapores. Tanto las bandejas, como la rejilla o la parte interior del horno es bastante sencillo de limpiar, pero no lo es tanto el cristal de la puerta.

Seguro que en alguna que otra ocasión has tratado de eliminar la grasa o suciedad del cristal de tu horno y has comprobado que está incrustada en el doble cristal y por mucho que frotes, no consigues sacarlo. Pero quizá sea porque no conoces este truquito.

Si tienes uno moderno, examina bien la puerta para comprobar si hay algún hueco por donde puedas meter la bayeta. Depende del tipo de horno y modelo que tengas, hay algunos que cuentan con un pequeño espacio entre cristal y cristal.

Si el tuyo es uno de estos, deberás meter una bayeta empapada en una solución de bicarbonato y agua. Introdúcela entre los dos cristales a través del hueco del horno y comienza a limpiar toda la superficie del horno por dentro hasta que quede limpio.

LIMPIEZA FÁCIL DE HORNO El otro me pedisteis que os enseñara detalladamente cómo quito la puerta del horno para limpiarlo y también queríais saber cómo lo limpio yo y aunque hay muchas formas de hacerlo esta es efectiva y no resulta nada tóxica, las pastillas de lavavajillas son muy desengrasantes y desincrustantes y no me costó a penas tiempo quitar toda la suciedad que veis. Lo mejor es poder hacerlo así, desmontando todo lo que podamos para que el acceso sea fácil y rápido. Os prometo que no tiene ningún misterio y desmontarlo y montarlo es lo mismo, probad que así se hace súper bien!!!

Si tu horno es más antiguo, quizá tengas que desmontar la puerta desatornillando los laterales y así acceder a la apertura de los cristales. Una vez que hayas hecho esto, limpia bien ambas partes. Puedes incluso quitar la puerta entera para acceder mejor a la zona interior del horno si quieres hacer una limpieza completa del mismo que vaya más allá.