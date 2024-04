El truco que no conocías para quitar manchas de la ropa al momento

¿Estabas a punto de salir y se te manchó la camiseta? ¿Tienes prisa y no sabes como deshacerte de un incidente de última hora que estropeó tu look? No hay problema, en Tik Tok se puede encontrar respuesta para casi todo y, por supuesto, es posible localizar nuevos trucos para aquello que pensábamos que no tendría solución.

No todas las manchas tienen una solución sencilla. Las hay que persisten aunque se frote insistentemente y pese a que se apliquen productos de limpieza. Sin embargo, una cuenta de Tik Tok aportó la solución y dio con la clave: espuma de afeitar.

Así es, echando espuma de afeitar sobre una prenda manchada nos evitaremos un cambio de ropa inesperado. Este truco es especialmente efectivo con las manchas de maquillaje, aunque también sirve para las de comida o similares.

La forma de proceder es muy sencilla. Sólo hay que aplicar espuma en la mancha y esperar un par de minutos. A continuación, con una bayeta húmeda o un cepillo suave, se ha de frotar hasta que la espuma desaparezca. ¡Tachán! La prenda quedará como nueva, incluso si es blanca.