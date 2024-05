El truco definitivo para evitar que las frutas se estropeen: solo tendrás que cambiarlas de sitio

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando compramos fruta es evitar que madure muy rápido. Seguro que en más de una ocasión has tenido que tirar alguna pieza de fruta que en pocos días se ha puesto mala. No hay nada peor que tirar comida y con los precios por las nubes, cualquier truco es bueno para evitar se pongan malas antes de tiempo.

Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de comprar fruta es la cantidad. No compres demasiada si no eres capaz de consumirla porque terminarás tirándola. Además de eso, también debes prestar atención a donde las colas. No todas las frutas pueden ir juntas y si lo hacen, terminarán estropeándose antes de tiempo.

Así lo ha explicado Marta Verona. La exconcursante de 'MasterChef' ha compartido el truco definitivo para conseguir que tus frutas aguanten más tiempo. Sólo tienes que separar las frutas climatéricas, las que siguen madurando una vez se recolectan porque liberan gas etileno, de las no climatéricas

Frutas climatéricas

Todas las frutas con hueso (a excepción de las cerezas/picotas)

Plátano

Manzana

Pera

Arándanos

Melón

Higos

Frutas no climatéricas

Piña

Cítricos

Uvas

Fresas

Frambuesas

Moras

Granada

Cerezas/picotas

Si no quieres estar continuamente consultando a qué grupo pertenece cada una, matizar que siempre puedes optar por disponerlas en bolsas de tela con las que evitarás que entren en contacto unas con otras.