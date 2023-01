La sección de perfumería de Mercadona es una de las más cuidadas y valoradas por el propio supermercado. La cadena de Juan Roig se ha hecho un hueco en el mundo del cuidado poniendo a la venta todo tipo de productos a precios de lo más económico. Tiene a la venta las versiones low cost de algunos de los cosméticos más caros del mercado.

Hay mucha gente que no puede salir de casa sin antes echarse colonia y es que no hay nada más agradable que oler bien y que la gente de nuestro alrededor lo note. Todo el mundo tiene un perfume de alta gama favorito, pero hay que reconocer que su precio es muy elevado y no siempre podemos gastar tanto dinero en una colonia. Por eso, mucha gente prefiere gastar menos y comprar en la sección de perfumería de Mercadona que tiene grandes productos relación calidad precio.

Ahora, los fieles a los productos de higiene y cosmética de Mercadona lamentan la retirada de uno de las fragancias más valoradas. La colonia Codizia de Mercadona, el perfume de hombre más vendido del supermercado valenciano y por eso ha sorprendido tanto a los clientes. Hace unas semanas, algunos usuarios comenzaron a notar la falta de esta fragancia en la sección y así lo hicieron saber en redes sociales. La sorpresa llegó cuando, efectivamente, el Community Manager de la empresa de Juan Roig confirmó la noticia.

@Mercadona Hoy he ido a comprar la colonia de Codizia y me han dicho que está descatalogada. ¿Es correcto?

Gracias — Sandra Arcusa (@arcu_sandra) 5 de enero de 2023

No es la primera vez que sucede algo así. Hace algunos meses también retiró de sus estanterías otra popular fragancia. En aquella ocasión la víctima fue 'Very Woman', un perfume intenso, con un aroma fresco y dulce que había cautivado a muchas.