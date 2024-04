El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de abril

Hoy en Redondela, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados durante la tarde, por lo que será un día agradable y cálido. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 55%, lo que hará que el tiempo sea bastante confortable.

En cuanto al viento, predominará la dirección noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Por lo tanto, es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, no se esperan lluvias durante todo el día, por lo que no será necesario llevar un paraguas. La probabilidad de lluvia es del 0% en todas las franjas horarias, por lo que podemos estar seguros de que no habrá sorpresas en ese sentido.

En resumen, el día de hoy en Redondela será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o por el campo. El tiempo será cálido y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y relajarse al aire libre. No olvides ponerte protector solar y llevar agua para mantenerte hidratado durante el día. ¡Disfruta del buen tiempo y aprovecha al máximo este día soleado en Redondela!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-15T21:02:12.