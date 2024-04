Los trasplantes de órganos podrían cambiar la personalidad y hasta la orientación sexual

Los científicos han descubierto que los trasplantes de órganos pueden tener consecuencias inesperadas, incluyendo cambios profundos en la personalidad y las preferencias sexuales. Así concluyeron luego que el 89 por ciento de los participantes en un estudio informaron cambios de personalidad después de la cirugía, sin importar el órgano implicado.

Una nueva investigación publicada recientemente en la revista Transplantology y realizada por un equipo de científicos de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, concluye que la mayoría de los participantes en un relevamiento posterior a someterse a un trasplante de órganos informa cambios importantes en su personalidad. Según escriben los especialistas, esto incluye una "adaptación social y sexual mejorada" y "episodios espirituales o religiosos".

¿Una nueva personalidad?

De acuerdo a un artículo publicado en Futurism, un 89 por ciento de los 47 voluntarios que participaron en el estudio indicaron haber experimentado algún tipo de cambio luego de la intervención quirúrgica. Sin embargo, es necesario ser cautos con las conclusiones por diferentes razones, principalmente por el pequeño tamaño de la muestra y además porque se requieren más investigaciones para confirmar que no existe algún tipo de predisposición psicológica de las personas a manifestar variaciones en su personalidad al recibir un órgano de otro individuo.

Las conclusiones de los investigadores indican que 6 de los 47 participantes informaron cambios en las "preferencias sexuales". Otros receptores de trasplantes informaron que habían asumido los recuerdos de sus donantes de órganos, una respuesta que para el conocimiento científico suena inadmisible: ¿podemos permitirnos dudar frente a la profunda agitación cognitiva y emocional que generan las operaciones de este tipo, se trata sencillamente de alguna clase de sugestión psicológica o el estudio está sesgado por el direccionamiento de algunas preguntas?

Muchas dudas a resolver

Vale tener en cuenta que algunos de los cambios informados no fueron experimentados como positivos: un grupo de participantes informó efectos negativos como depresión, ansiedad y disfunción sexual luego del trasplante. Al mismo tiempo, es posible que los cambios tengan una explicación más simple, por lo menos en el caso de los positivos.

"Quizás la mayoría de estos cambios pueden haber resultado de una mejora en la salud física después de la cirugía, en lugar de una transferencia de personalidad del donante al receptor", indicó a South China Morning Post el científico Mitch Liester, profesor de la Universidad de Colorado y uno de los autores del nuevo estudio. Sin embargo, esta explicación no resulta convincente para entender las variaciones en las preferencias sexuales.

Por último, una publicación de la Universidad McGill, en Canadá, pone en duda las conclusiones del estudio y su rigor metodológico, pero indica a la vez que “las células pueden mostrar memoria, como sucede en las células cerebrales o en ciertas células de nuestro sistema inmunológico e, incluso, en organismos unicelulares que pueden habituarse a ciertos estímulos”. Sin dudas, se trata de un tema que requiere una mayor profundización y nuevos estudios.

Referencia

