História interna sobre a traduçom galega do “Novo Testamento”

Deveu ser por volta do ano 1976 quando o biblista Pérez Santalices nos falou para convidar-nos a participar como colaboradora na traduçom dos originais gregos, junto com umha equipa muito competente de biblistas. Os textos encomendados fôrom “Hebreus” e “Apocalipse”, e se a nossa memória for certa este biblista também elaborou o “Índice teológico-conceptual”. Para trabalharmos tivemos como referência a obra de Henr. Jos. Vogels, “Novum testamentum” graece et latine (Herder 1955). Como apoio para as dúvidas sobre o galego seguimos a “Bíblia Sagrada” das Edições Paulinas, São Paulo.

O cérebro e promotor desta ingente tarefa foi o inesquecível Afonso Zulueta, sempre generoso, animoso e fraternal, junto com outras pessoas anónimas como Quico Domínguez. Outras figuras participantes fôrom: Fernández Lago, Rodríguez Pampín, Torres Queiruga (coordenador), Miguélez Díaz, Losada Castiñeiras, Martinho Santalha, Ferro Ruibal, Regal Ledo. A comissom lingüística constituírom-na Carlos Casares, Ramón Piñeiro, Franco Grande e Álvaro Cunqueiro; como revisora e unificadora aparece a autora deste artigo, porém, na realidade, foi Torres Queiruga, pois no ano 1979, a data da publicaçom do livro pola editorial Sept, os nossos postulados sobre o galego correto e exemplar nom eram os mesmos aos existentes no momento em que começamos o nosso trabalho, polo ano 1976.

Esta experiência pessoal foi muito positiva e enriquecedora: conhecer o “Novo Testamento” em profundidade sob o endoutrinamento de um biblista muito eminente constituiu umha base sólida e essencial para aprofundar no didatismo da nova mensagem bíblica, na necessária clareza da doutrina, na simplicidade da linguagem, no reconhecimento prático das dificuldades para acharmos a unidade lexical precisa para o galego, os graves problemas terminológicos da traduçom, a fidelidade ao texto de partida, etc. Nesses anos junto com Pérez Santalices já tínhamos ultimado alguns textos do “Antigo Testamento”, porém por motivo das nossas discrepâncias lingüísticas, afinal o nosso nome desapareceu de entre os colaboradores da futura “Bíblia”.

Outra experiência muito satisfatória foi trabalhar com o polifacético Afonso Zulueta, porque nesses anos além de compartiharmos esse projeto editorial colaboramos em tarefas do “Partido Galeguista”, abandonado por Ramón Piñeiro, para concorrermos às eleiçons autonómicas pola província de Ourense. Nunca esqueceremos o debate realizado em Santiago, finalizado por volta das duas da madrugada, sobre se o partido devia usar o termo “Galiza” ou “Galicia” e ganhárom os defensores da palavra claramente castelhana. Contodo, Zulueta soubo moderar magistralmente aqueles debates, pregando a paz e a amizade fraterna entre “os bem-queridos irmaos”, fórmula ritual.

Sirvam estas palavras para contribuirmos “In Memoriam de Afonso Zulueta, galego muito bom e generoso”.

*Professora Catedrática de Universidade

