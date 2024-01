Una nueva tecnología basada en el campo magnético terrestre ha comprobado un evento mencionado en el Antiguo Testamento y confirmado que la ciudad donde vivía el mítico gigante Goliat fue asolada por un incendio que la destruyó en pocos días alrededor del año 830 a.C.

Una reciente investigación arqueológica en la antigua ciudad de Gat, conocida por ser la capital de los filisteos y el hogar del legendario gigante Goliat, ha revelado que su destrucción no fue un proceso gradual, sino el resultado de un gran incendio que tuvo lugar alrededor del año 830 a.C.

Los arqueólogos han encontrado evidencia de este evento catastrófico en forma de ladrillos de arcilla que fueron expuestos a un calor extremo durante el incendio, lo que ha permitido conservar el momento exacto de la destrucción y ayudar a reconstruir los eventos que llevaron a la caída de la ciudad.

Técnica especial

En un artículo publicado en PLOS ONE, los autores de esta investigación explican la técnica que les ha servido para detectar arcilla quemada y estimar su temperatura de cocción en materiales arqueológicos. Esta técnica, conocida como desmagnetización térmica, se basa en el hecho de que los materiales magnéticos pierden su magnetización cuando se calientan a ciertas temperaturas.

Los investigadores aplicaron esta técnica para determinar si una estructura de ladrillos específica descubierta en Gat había sido quemada in situ, como podría suceder cuando es destruida por un enemigo.

Más grande que Jerusalén

Gat, situada en el sur de Israel en el montículo de Tell es-Safi, fue una metrópoli que se extendió sobre más de 50 hectáreas, superando en tamaño a ciudades contemporáneas como Jerusalén.

La ciudad es mencionada frecuentemente en la Biblia y en otras fuentes antiguas, y es conocida por ser el lugar de origen de varias figuras bíblicas, incluyendo a Goliat, quien según la narrativa bíblica fue derrotado por David en un combate desigual y épico.

Además de su importancia bíblica, Gat también es recordada en la tradición como una ciudad de los "Anakim", una raza de gigantes que habitaban la tierra cananea temprana, lo que podría estar relacionado con los registros de la correspondencia de El-Amarna del siglo XIV a.C.

¿Raza de gigantes en Gat?

La correspondencia de El-Amarna se refiere a un conjunto de tabletas de arcilla que contienen mensajes diplomáticos entre los faraones egipcios Amenhotep III, Akhenaten y sus contemporáneos en otras partes del Cercano Oriente, durante el siglo XIV a.C.

Estas tabletas, descubiertas en el sitio de Tell el-Amarna en Egipto, mencionan a los "Gat / Gimti", una expresión que podría estar relacionada con la tradición de los Anakim y proporcionar una base histórica para las tradiciones bíblicas y otras antiguas que sitúan a los Anakim en Gat.

Lo que sí se sabe positivamente es que la ciudad de Gat jugó un papel crucial en el equilibrio de poder regional, y que su destrucción fue un evento significativo en la historia del Levante.

Lo que no había quedado claro hasta ahora es cómo se había producido la destrucción de la ciudad filistea, que experimentó una decadencia en el siglo IX a.C. y fue destruida poco después. ´

Pocos indicios

Durante las excavaciones en Tell es-Safi no se encontraron edificios ni objetos arqueológicos de alrededor del año 750 a.C. Esto encaja con los informes bíblicos de una conquista de la ciudad de Gat por el rey Hazael de Damasco.

La duda ha existido siempre sobre si Gat fue destruida en este ataque o si la metrópolis filistea sólo quedó en mal estado porque la mayoría de sus residentes huyeron.

Uno de los problemas es que no se sabe si los ladrillos de arcilla de los edificios fueron cocidos antes de la construcción o no, por lo que no se ha podido determinar claramente si Gat se incendió durante el ataque de Hazael o en otro momento.

Destruida por un voraz incendio

Los análisis realizados en la nueva investigación confirman que, contrariamente a las suposiciones anteriores, las paredes de Gat aparentemente estaban hechas de ladrillos de arcilla sin cocer.

La supuesta señal de quema de ladrillos no procedía del calentamiento en el horno, sino de un fuego que sólo calentaba los ladrillos después de su instalación, informan los arqueólogos en su artículo.

Una parte del edificio también debió derrumbarse en este incendio, como sugieren los análisis de los escombros. La magnetización de los ladrillos lo demuestra.

Según los arqueólogos, sus análisis muestran que la capital filistea no fue construida con ladrillos cocidos ni que se fue deteriorando con el tiempo. En cambio, aseguran que debe haber habido un gran incendio en Gat en la época de la guerra con el rey Hazael, que pudo haber destruido grandes partes de la ciudad en un período de tiempo relativamente corto.

Al mismo tiempo, los resultados confirman que el método de cocer ladrillos aún no era común en Israel durante las Edades del Bronce y del Hierro.

Referencia

Applying thermal demagnetization to archaeological materials: A tool for detecting burnt clay and estimating its firing temperature. Yoav Vaknin et al. PLOS ONE, October 9, 2023. DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289424