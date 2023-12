Un monte submarino asentado sobre una placa tectónica en subducción frente a la costa de Japón, que se abre camino hacia el manto de la Tierra, puede haber sido la causa principal de varios terremotos de magnitud 7 en la escala de Richter y posteriores tsunamis que tuvieron lugar en el país oriental en los últimos 40 años. El nuevo modelo podría aplicarse para estudiar registros históricos de eventos sísmicos en otras partes del mundo.

De acuerdo a un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth, un antiguo volcán submarino ubicado sobre una placa tectónica, que se hunde frente a la costa de Japón, puede haber desencadenado varios terremotos y tsunamis de importancia en las últimas cuatro décadas. Los eventos eran considerados inexplicables según los conocimientos actuales, pero los nuevos descubrimientos muestran que pueden haberse originado cuando el monte submarino colisionó contra otra placa tectónica situada encima de la estructura.

Movimientos subterráneos que impactan en la superficie

Se trata del volcán submarino extinto conocido como monte Daiichi-Kashima, localizado en la placa tectónica del Pacífico, aproximadamente a 40 kilómetros de la costa este de Japón. En ese lugar se cruzan tres placas tectónicas: la placa del Pacífico al este y la placa Filipinas al sur, ambas deslizándose debajo de la placa de Okhotsk al norte. El monte submarino se ubica en una sección de la placa que inició su descenso hacia el manto de la Tierra hace entre 150.000 y 250.000 años, según indicaron los responsables de la investigación en un artículo publicado en Live Science.

El equipo liderado por el científico Sungho Lee utilizó modelos numéricos para examinar la posibilidad de que los montes submarinos actúen como asperezas débiles o fuertes, definidas como áreas a lo largo de una falla que están estancadas en su lugar. Posteriormente, los investigadores se basaron en datos geofísicos existentes tomados de sismómetros en el monte submarino en subducción en la Fosa del sur de Japón, para explicar los patrones de sismicidad en la región. Aunque las conclusiones se centran en los terremotos japoneses, el nuevo modelo podrá utilizarse para analizar los patrones que puedan registrarse en otras áreas del planeta.

De acuerdo a una nota de prensa de la Unión Geofísica Estadounidense (AGU, según las siglas en inglés) el modelado sugiere que los montes submarinos funcionan como asperezas fuertes y no débiles, refutando de esta manera las nociones establecidas sobre este tema en la comunidad científica. Cuando una placa tectónica se desliza o se subduce debajo de otra placa, los montes submarinos esparcidos por su superficie “raspan” el fondo de la placa superior. Un estudio de 2008 sugirió que esta fricción era demasiado débil para provocar terremotos, creando sólo temblores muy pequeños.

Un proceso desconocido

Sin embargo, el nuevo estudio comprobó que los montes submarinos actúan bloqueando la región cercana de una placa subductora en su lugar, impidiendo al mismo tiempo el movimiento de ese sector mientras el resto de la placa continúa deslizándose. Debido a este proceso, la acumulación resultante de tensión conduce a grandes eventos sísmicos periódicos, que los autores denominan terremotos “colgados”.

Estos eventos, que se propagan desde un monte submarino estacionario hacia la región progresiva circundante, han generado terremotos de magnitud 7 en la escala de Richter y posteriores tsunamis en el área de Japón en los últimos 40 años. El hallazgo de este proceso logra explicar por qué se generaron estos eventos extremos, que hasta el momento no tenían ninguna explicación ni habían logrado predecirse a partir del estudio histórico de los registros sísmicos y sus patrones regionales.

Referencia

Do Subducted Seamounts Act as Weak Asperities? Sungho Lee, Eunseo Choi and Christopher H. Scholz. Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2023). DOI:https://doi.org/10.1029/2023JB027551