Más de 200 investigadores de más de 90 organizaciones en 26 países advierten que cinco sistemas naturales del planeta están a punto de volcarse, con consecuencias catastróficas para la producción de alimentos básicos.

Los puntos de inflexión globales son aquellos umbrales críticos que, una vez superados, provocan cambios abruptos e irreversibles en el clima, los ecosistemas, la sociedad y la tecnología.

Estos cambios pueden tener consecuencias catastróficas para la humanidad y el planeta, pero también pueden ofrecer oportunidades para la transformación y la innovación.

El concepto de puntos de inflexión y las incertidumbres asociadas a ellos a veces se debaten intensamente en la comunidad científica.

Nuevo aldabonazo

Un nuevo informe, dirigido por el profesor Tim Lenton, del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter, con el apoyo de más de 200 investigadores de más de 90 organizaciones en 26 países, ofrece una evaluación exhaustiva de los riesgos y las oportunidades de los puntos de inflexión globales, así como de las posibles vías para evitarlos o aprovecharlos. El Informe se ha presentado hoy en la COP28.

Otros datos publicados en la COP28 dejan clara la magnitud del desafío de los puntos de inflexión. Los científicos anunciaron el 5 de diciembre que las emisiones mundiales de combustibles fósiles de este año están camino de alcanzar un récord de aproximadamente 37 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, un 1,1% más que en 2022.

Y Climate Action Tracker, un consorcio científico que monitorea las políticas climáticas, estimó que las promesas actuales de las naciones de reducir las emisiones, como lo exige el acuerdo de París, aún podrían permitir que las temperaturas globales aumenten a 2,5 ° C por encima de los niveles preindustriales para 2100, destaca la revista Nature al comentar este informe, en el que también han particiado el Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) y el Bezos Earth Fund, entre otras instituciones.

Riesgos confirmados

El informe evalúa la evidencia sobre las posibles causas y la probabilidad de 26 puntos de inflexión climáticos: umbrales que, si se cruzan, resultarían en un cambio potencialmente irreversible en el sistema de la Tierra.

Cinco importantes sistemas de inflexión ya corren el riesgo de superar sus respectivos puntos de inflexión debido al actual calentamiento global, señala el informe.

Estos cinco sistemas son las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida occidental, la circulación de vórtices subpolares en el Atlántico Norte, los arrecifes de coral de aguas cálidas y algunas áreas de permafrost.

Con solo 1,5 °C de calentamiento por encima de los niveles preindustriales, los bosques del norte están en riesgo, al igual que los manglares y otros ecosistemas costeros, advierte el informe. Asimismo, grandes zonas de la selva amazónica podrían ser reemplazadas por sabanas con tan solo 2°C de calentamiento, alterando la vida en América del Sur y dando lugar a que se bombee aún más carbono a la atmósfera, destaca Nature.

Si se superaran estos puntos de inflexión, asimismo existiría el riesgo de una pérdida catastrófica de la capacidad de cultivar alimentos básicos, advierten los autores del informe.

Derrumbe en 2030

“Si el calentamiento global aumenta a 1,5 grados Celsius, otros tres sistemas, incluidos los bosques boreales, los manglares y las praderas marinas, podrían correr el riesgo de derrumbarse en la década de 2030, cuando el calentamiento global ya va camino de superar los 1,5°C de calentamiento global”, señala el PIK en un comunicado.

Si se superaran varios de estos puntos de inflexión, también existiría el riesgo de una pérdida catastrófica de la capacidad de cultivar alimentos básicos, advierten los autores del informe.

"Sin una acción urgente para detener la catástrofe climática y ecológica, las sociedades se verán abrumadas a medida que la naturaleza se salga de control", añade el PIK.

Recomendaciones

Dado que, hasta ahora, la respuesta de los gobiernos de todo el mundo ha sido insuficiente, el informe hace seis recomendaciones para evitar puntos de inflexión negativos e incluso introducir puntos de inflexión positivos.

Las seis recomendaciones incluyen detener las emisiones provenientes de combustibles fósiles y reducir las emisiones procedentes del uso de la tierra mucho antes de mediados del presente siglo.

Otras posibles medidas incluyen esfuerzos coordinados para desencadenar puntos de inflexión sociales positivos en múltiples sectores, como la energía, el transporte o la alimentación, y profundizar en el conocimiento sobre los puntos de inflexión en un Informe Especial del IPCC.

Además, deben mitigarse las consecuencias negativas para los grupos y países especialmente afectados.

Inflexión positiva

La expansión de las energías renovables y el paso a la electromovilidad son ejemplos de puntos de inflexión positivos, añade el informe.

"Una cascada de puntos de inflexión positivos salvaría millones de vidas, evitaría el sufrimiento de miles de millones de personas, evitaría daños por valor de billones de dólares y marcaría el comienzo de la restauración de la naturaleza de la que todos dependemos", precisa el PIK.

Referencia

The Global Tipping Points Report 2023. T.M. Lenton et al. University of Exeter, Exeter, UK.