La directora de la guardería Pecas sostiene que "no sabía nada" del "trato vejatorio" a los niños

Los vídeos de las cámaras de vigilancia, dicen quienes los han visto, no dejan ninguna duda: niños de cero a tres años siendo empujados, abofeteados y encerrados en cuartos oscuros como castigo. Y, sin embargo, la directora de la guardería Pecas, la escuela infantil de una exclusiva zona de Madrid en la que a finales del año pasado se denunciaron esos presuntos malos tratos físicos y psicológicos, no vio "ni sabía nada" de lo que estaba pasando.

Eso es, al menos, lo que ha dicho ella ante la jueza María del Carmen Neira, aunque se ha negado a responder a preguntas que no fueran de su propio abogado, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por fuentes presentes en la declaración.

El caso, que se está llevando desde el Juzgado de Instrucción Número 3 de Pozuelo de Alarcón, se originó a raíz de la denuncia de una estudiante en prácticas, y este lunes, por ese mismo juzgado, han pasado también otras dos exbecarias de la guardería Pecas que han refrendado el supuesto "trato vejatorio" que sufrieron los alrededor de 20 niños implicados.

La directora, investigada

Ante la presunta claridad de las imágenes, que aún no han sido mostradas en su totalidad a los padres de los pequeños, la jueza no solo investiga a las responsables directas de esas vejaciones, sino también a quienes actuaron como colaboradoras necesarias al no poner fin al maltrato.

Por eso resulta tan relevante para la magistrada saber hasta qué punto era consciente de lo que estaba pasando la directora, que por el momento está imputada en el caso.

Ahora mismo, la guardería Pecas, que está ubicada en Pozuelo de Alarcón, el municipio de 2.000 habitantes con más renta per cápita de España, tiene echado el cierre. Sin embargo, a principios de curso habrían estado matriculados en ella los hijos de varios miembros del Atlético de Madrid, aunque ninguno de ellos se habría visto involucrado.

La jueza ya tiene el informe

No se descarta, en cualquier caso, que aparezcan más presuntas víctimas de lo sucedido, pues la jueza ya tiene a su disposición el informe que ha elaborado la policía al analizar todo el material disponible de las cámaras de vigilancia y del que envió la propia denunciante. Por ello, las familias serán citadas próximamente para un nuevo visionado.

Los abusos que se están viendo en esos vídeos de la guardería Pecas, además, no serían solo físicos, ya que según explican a este periódico fuentes del caso en uno de los vídeos expuestos en febrero se ve por ejemplo cómo una cuidadora le habría dicho a uno de los pequeños: "Eres un fracasado; eres muy inteligente, pero no vas a llegar a nada en la vida".

En ese sentido, Ignacio Gordillo, abogado de una de las familias que estuvo presente durante ese visionado, explicó a este periódico que en una de las imágenes que se le han mostrado a su representada se puede ver el “llanto prolongado” del niño sin recibir la atención necesaria. Este tipo de comportamientos, según se dijo durante aquella vista, habría provocado secuelas psicológicas en algunos de los niños.