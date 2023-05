El menor acuchillado el pasado jueves en Santiago de Compostela ha recibido el alta médica. El joven apuñalado, de 14 años, había acudido a las Fiestas de la Ascensión y se encontraba en compañía de otros jóvenes cuando fue atacado por la espalda. Fuentes policiales aclaran que por el momento se desconocen los motivos por los que se desencadenó la agresión, que produjo una herida de dos centímetros en el muslo izquierdo del menor.

La Policía Nacional localizó y detuvo este sábado al presunto autor del apuñalamiento, también menor de edad. Aunque ni el agredido ni los amigos que lo acompañaban en el momento del suceso en la Alameda han presentado denuncia.

Fuentes policiales aclaran que por el momento se desconocen los motivos por los que se desencadenó la agresión. De no ser por la intervención de un policía, que taponó la herida con el puño y mantuvo la compresión durante más de tres minutos hasta que llegaron los servicios médicos, el joven podría haber muerto desangrado. Los amigos del joven que se encontraban en la zona de la Iglesia de Santa Susana habían intentando tapar la herida con una camiseta. Los agentes se la encontraron encharcada de sangre al llegar al lugar de la agresión.

La Fiscalía de Menores sigue a la espera del atestado final. Hasta ahora “se ha decretado que el menor (detenido) permanezca bajo custodia de sus progenitores”, informa el comunicado de la Policía Nacional.

Reclaman antidisturbios

El apuñalamiento en la Alameda llega en un año que comenzó con varias agresiones en locales de ocio nocturno. En enero se produjo una pelea multitudinaria en la puerta de una discoteca ubicada en la calle Santiago de Chile en la que hubo, un muerto por arma blanca, un herido grave y dos detenidos. En esta ocasión los implicados eran mayores de edad. Otras peleas en los locales en el Ensanche compostelano han dejado también a lo largo del año varios heridos. Fuentes policiales subrayan que este último episodio de las fiestas de la Ascensión no tiene ningún tipo de relación con los anteriores, que “tampoco estaban conectados entre sí”, precisan.

El último caso registrado el pasado jueves ha provocado que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclame —de nuevo— el despliegue en Compostela de una patrulla de las Unidades de Intervención Policial (UIP) para reforzar la vigilancia. El SUP considera que sería necesaria dada la aglomeración de personas tanto en las fiestas de la ciudad y por la llegada masiva de visitantes a la capital gallega. “Para este tipo de eventos y con el gran número de turistas la patrulla de las UIP tendría que estar desplegada desde Semana Santa”, recordaron el viernes fuentes del SUP a EL CORREO GALLEGO, diario del grupo Prensa Ibérica, al que pertenece FARO.