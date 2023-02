El Supremo confirma las condenas de 22 a 20 años para los cuatro asesinos del concejal Javier Ardines en Llanes

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de entre 20 y 22 años de cárcel ratifiadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias a cuatro hombres por el asesinato del concejal de Llanes (Asturias) Javier Ardines en agosto de 2018.

El Supremo desestima íntegramente los recursos de casación presentados por los cuatro condenados contra la sentencia del TSJ de Asturias, que ratificó a su vez la dictada por un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Oviedo. Las penas confirmadas son de 22 años de prisión para el inductor y los dos autores materiales del crimen, y de 20 años para el intermediario.

El fallo ha sido comunicado este jueves por el Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Asturias y a la Audiencia Provincial de Oviedo, y notificado a las partes. La sentencia íntegra, con sus fundamentos jurídicos, se conocerá en los próximos días. En ella se indicarán los motivos para rechazar los recursos.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha adelantado su decisión, ya que estaba previsto que se reuniese para deliberar y fallar el próximo día 22 los recursos presentados por los cuatro condenados por el asesinato del concejal de IU de Llanes Javier Ardines, en la mañana del 16 de agosto de 2018. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha decidido mantener en prisión a tres de los condenados: Pedro Luis Nieva, Djilali Benatia y Jesús Muguruza, al cumplirse cuatro años desde su ingreso en prisión, en febrero de 2019. En el caso de estos acusados, la ley establece que, pese a no haber sentencia firme y haber cumplido cuatro años en prisión preventiva, puede prorrogarse su encarcelamiento hasta la mitad de la condena. El cuarto condenado, Maamar Kelii, defendido por Fernando Barutell, fue detenido más de un año después, tras ser extraditado por Suiza. Los implicados fueron condenados a 22 (Nieva, Benatia y Kelii) y 20 años de cárcel (Muguruza).

Repetición del juicio

El Tribunal Supremo ha decidido sobre varias cuestiones, en el sentido contrario a lo solicitado por las defensas. En primer lugar, las defensas consideraban que debía anularse el juicio y repetirse, porque el jurado había tenido acceso a la declaración de Jesús Muguruza ante la Guardia Civil pese a que ésta fue anulada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, debido a que no se le informó de sus derechos pese a haberse incriminado a él y el resto de los implicados. No obstante, el TSJA había indicado que la anulación de la declaración no dejaban sin efecto las actuaciones posteriores, al considerar que los investigadores podrían haber llegado a las mismas conclusiones por otras vías.

Los recursos también se referían a las escuchas que se practicaron a los implicados, que, según las defensas, fueron prospectivas y no estuvieron justificadas ni controladas por la autoridad judicial. También se impugnaba el aislamiento de los tres primeros implicados, al tiempo que se plantean las presiones de las que supuestamente fue objeto Djilali Benatia y que habrían llevado a su confesión de los hechos, de la que luego se retractó en el juicio.

La sentencia de la Sección Segunda establece que los argelinos Benatia y Kelii mataron a Ardines por encargo de Pedro Luis Nieva, que estaba casado con la prima de la esposa del concejal. Ardines y la mujer de Nieva mantenían una relación desde treinta años atrás. Muguruza ayudó a Nieva a contactar con los sicarios argelinos. Y ha sido confirmado por el Supremo.