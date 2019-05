Marino, hermano de Juan Paulo, asegura que éste "no está huido"

En torno a medio centenar de "Morones" se concentraban esta tarde en las inmediaciones del cementerio de Pereiró con el objetivo de mostrar su apoyo al clan gitanos tras el tiroteo en Porriño este fin de semana que implicaba a esta familia y a la de los "Zamoranos". Hasta el lugar también se trasladaron cinco furgones de la Policía Nacional que procedieron a la identificación de todos los presentes ya que las fuerzas de seguridad buscan a Juan Paulo, hermano de Sinaí Giménez Jiménez -jefe del clan de "Los Morones" y rey de los gitanos gallegos- como presunto autor de los disparos en una fiesta que celebraban los "Zamoranos".

Por su parte, esta mañana en Porriño se celebraba una concentración silenciosa para reclamar una "convivencia en paz". La alcaldesa de la localidad, Eva García, insistía en que "los zamoranos son nuestros vecinos, los necesitamos viviendo aquí, viven en paz, trabajan con tranquilidad y viven en familia, no podemos permitir que haya nadie que altere esa convivencia pacífica", concluía antes de que arrancase el minuto de silencio.



Juan Paulo "no está huido"

Marino, hermano de Sinaí y de Juan Paulo, ha asegurado a los medios hace unos minutos que Juan Paulo "no está huido" y que éste no ha tenido "nada que ver" con el suceso de este fin de semana en el polideportivo de Torneiros. A su vez, ha destacado que él "en ningún momento sería capaz de hacer daño" a los "Zamoranos", puesto que se crio con ellos y tiene "personas zamoranas muy queridas" a las que le tiene "muchísimo cariño", y que "nunca" han tenido problemas con los "Zamoranos".

"No puedo dar mucha explicación de lo que pasó el sábado, porque sé lo que sale por la televisión. Lo que sale en la tele es que supuestamente han sido los "Morones". Pablo no está huido para nada, eso es totalmente mentira, no tuvo nada que ver con eso -el suceso del fin de semana-. Que nos dejen vivir en paz, no queremos problemas con nadie. Tanto mi hermano como nosotros tenemos bastantes problemas encima como para meternos en uno más, sería de género tonto", ha señalado.

A su vez, ha añadido que "los "Morones" no es un clan" y ha pedido que les dejen "vivir en paz". "Los "Morones" no es un clan, somos una familia muy unida, muy grande, somos las cuatro provincias gallegas, todo aquel gitano gallego ha salido del mismo tronco. Por lo tanto, que nos dejen vivir, no queremos vivir así. Lo que más vende es hablar mal de los "Morones"", ha explicado Marino.

15 disparos y dos heridos de bala



Todo sucedía durante una pedida de mano organizada por los "Zamoranos" en el polideportivo de Torneiros. En la fiesta participaban unas 60 personas cuando un hombre, que los presentes identificaron como el hermano de Sinaí Giménez, irrumpía en la celebración y disparaba hasta 15 veces alcanzando a dos jóvenes, uno de 16 y otro de 18, ambos ya fuero de peligro.