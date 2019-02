El padre de Julen: "Cierro los ojos y veo lo mismo, el pozo; maldigo ese día, en qué mala hora fui yo allí"

José Roselló, el padre de Julen, el niño de 2 años que falleció tras caer por un pozo en Totalán (Málaga), trata de recomponer su vida con la ayuda de amigos que intentan que "piense en otra cosa", aunque asegura: "Cierro los ojos y veo lo mismo: el pozo". "Me maldigo. Maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí. Ya no volveré a ir más al campo, ni me comeré un plato de paella", señaló en una entrevista con el diario Sur para trasladar un mensaje de agradecimiento a las personas que participaron en el rescate. No quiere que "quede la queja" de su última aparición ante los medios de comunicación, cuando reclamó más recursos para localizar a Julen. Ahora habla "para dar las gracias".