Una persona herida tras una salida de carretera en Vigo

Una persona ha solicitado la asistencia de una ambulancia en Vigo en la AG-57 después de que su vehículo se saliese de la vía por las intensas lluvias de este viernes. Además, otro particular ha contactado con el Servicio de Emergencias por otro desvío involuntario por el mismo motivo.

Los sucesos se han producido en torno a las 15.00 horas en el término vigués de Valladares en la autovía en el desvío a Bouzas en dirección Baiona, según ha informado el 112. Tras ser alertados por los conductores de los automóviles, se dio aviso a Protección Civil, al 061 y al servicio de mantenimiento de carreteras.

Por otra parte, un particular ha contactado este viernes con el 112 a las 16.00 horas para informar de que había oído la explosión de un transformador en la fachada de un edificio, aunque no lo había visto arder. Tras desplazarse al lugar de los hechos y comprobar que no se había incendiado el inmueble, Protección Civil ha contactado con la empresa eléctrica para que subsane los desperfectos.