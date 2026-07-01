Teatro
Desde O Porriño a Madrid con el Centro Dramático Nacional: la compañía Torta Torta presenta en la capital su obra sobre la menstruación
La compañía de O Porriño Torta Torta pondrá sobre escena el espectáculo del 19 de marzo al 25 de abril del próximo año en el Teatro María Guerrero
Lleva el título de «Manchas de sangue» y la presentan Ailén Kendelman y Areta Bolado, exintegrantes de A Panadaría
El objetivo está claro: romper con los mitos alrededor de la menstruación. Es lo que persigue el espectáculo «Manchas de sangue», que la compañía de O Porriño Torta Torta estrenará en el Teatro María Guerrero de Madrid en una coproducción con el Centro Dramático Nacional (CDN). Será del 19 de marzo al 25 de abril del próximo año.
Días atrás informábamos en una información sobre el Arte menstrual de que Torta Torta -formada por las actrices y dramaturgas Ailén Kendelman y Areta Bolado- estaba con este proyecto para ayudar a deshacer los mitos sobre la regla. Ambas formaron parte de A Panadaría, una exitosa compañía en Vigo que llevó por todo el Estado «As que limpan», entre otras obras.
Ahora, con «Manchas de sangue» la propuesta es realizar un viaje por el tiempo. En este visitarán los mitos y el tabú de la menstruación para hacernos reflexionar por qué las sociedades en general tratan de ocultar la sangre del periodo femenino mientras no tienen pudor en exhibir la sangre de gente asesinada en guerras, conflictos armados o de otra índole.
La compañía promete mostrar sus ideas y cuestionarnos desde el «humor ácido y revindicativo» con el teatro como base, señalan las propias artistas en una nota.
Aunque ya hay fecha para la representación en Madrid, Torta Torta anuncia que dentro de poco tiempo anunciará cuándo se podrá ver en Galicia.
Las artistas añaden que el espectáculo permitirá «hablar de las heridas, de cómo hay manchas de sangre que se ocultan con vergüenza y otras se enarbolan con orgullo. De quien estos tiempos de guerra tiene el poder de extraer vida de los cuerpos y los territorios que se desangran».
Este será el primer espectáculo teatral de Torta Torta tras la etapa de A Panadaría. «Tenemos este reto de continuar y ver hacia dónde queremos ir, qué nos apetece contar». Aclaran que el objetivo es realizarlo desde «el compromiso y teniendo en mente la justicia social, poniendo el foco en temáticas silenciadas o en colectivos de los que normalmente no se habla». De hecho siempre ratifican su compromiso con la igualdad y los derechos LGTBIQ+.
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