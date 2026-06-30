¿Sabes qué es el arte menstrual? Busca romper el tabú pintando cuadros o películas con sangre de la regla

A principios de estos años 20, la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) realizaron un estudio sobre cómo era percibida y vivida la menstruación por las mujeres españolas. El resultado les sorprendió. Más de la mitad de las encuestadas aseguró que cuando le bajó por primera vez la regla no supo cómo gestionarlo. La conclusión principal fue clara: la educación menstrual en España ha sido y es deficiente.

Además, los datos confirmaron que la menstruación seguía siendo un tema «incómodo que hay que ocultar», señaló la investigadora Sara Sánchez, del Instituto Ingenio, en la web de la Politècnica de Valencia. Esta añadía: «De aquello que se oculta, no se habla, no se investiga, no se legisla y no recibe la atención necesaria».

Arte Menstrual, una historia desde los años 70

Llegadas a este punto, ¿cómo podemos darle la vuelta a la filloa? Desde los años 70, cineasta y artistas -sobre todo desde Estados Unidos, comenzaron a incluir la regla en el centro de sus obras. Sería lo que se denomina Arte Menstrual. Judy Chicago fue un ejemplo. En 1972 preparó una fotolitografía («Red flag», bandera roja) en la que una mujer se sacaba un tampón impregnado de sangre.

Le siguieron otras artistas y en los últimos años nos encontramos con la exposición colectiva «Fluir en tinta roja» comisariada por la antropóloga y artista Yaredh Marín en México donde más de cien creadoras y creadores trabajaron con pintura de sangre menstrual. «Lo importante es que transgredieron el pacto de no tocar la sangre, de hablar de la menstruación libremente, de lo que se considera asqueroso elevarlo a la categoría de arte», indicó Marín a Tele Sur TV.

A día de hoy, tras introducir el hashtag #artemenstrual nos topamos con más de 5.000 referencias. Entre ellas, varias obras de la artista y arteterapeuta asentada en Italia Manhei Chan que utilizó las compresas como lienzo para sus acuarelas en colores rojizos.

Un corto pintado con sangre menstrual

Otra propuesta que ha empleado la sangre menstrual fue el cortometraje «One way cycle», producido por Abano, de la gallega Chelo Loureiro. «Soy una abanderada de hablar de las cosas. Por eso, quise producir ese filme que va sobre la menstruación» y que compitió por un Goya en la última edición.

Dirigido por Alicia Núñez, de Jerez, presenta los problemas que presenta la menstruación en las mujeres y cómo les cambia la vida. «Tiene la particularidad de que todas las mujeres que trabajaron en el corto aportaron su sangre para pintar con ella el corto. Es muy interesante. La regla parece un tema tabú pero no lo debería ser. Es algo absolutamente normal. Se ha descubierto que en la sangre de la menstruación hay células madre.

Fotograma del cortometraje "One way cycle", pintado con sangre de regla. / Abano

Fíjate, se descubre ahora. Las mujeres somos fábricas andantes de células madre. Si la regla la tuvieran los hombres, lo sabríamos todo pero como la sufrimos nosotras, no se investiga sobre ella», critica Loureiro.

El corto presenta la voz en off de la suegra de la directora, que habiendo nacido en Asturias emigró a Cuba porque sufría con el frío.

La compañía gallega Torta Torta reflexiona sobre la regla

Entre las últimas propuestas alrededor de la regla pero en el ámbito teatral encontramos el futuro montaje de Torta Torta, integrada por Ailén Kendelman y Areta Bolado (antiguas integrantes de A Panadaría).

La previsión es estrenar la obra a principios del próximo año. El fin es hablar de la menstruación como eje para ver la «relación» con la sangre, señala Kendelman a FARO. «Queremos falar do tabú e do estigma que ten o sangue da menstruación e comparalo cos sangues que se derraman e se exhiben polas guerras. Con eses, non pasa nada por que se vexan», reflexiona.

Torta Torta es una compañía teatral formada por Areta Bolado y Ailén Kendelman. / Torta Torta

En este momento, Torta Torta -eligieron su nombre por la polisemia ya que en gallego significa andar torcida; en Latinoamérica, lesbiana; y en castellano, bofetada- se encuentran en proceso de investigación ya que hablarán con sexólogas, ginecólogas y otras expertas.

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La compañía, de nueva creación, sí está llevando por los escenarios el espectáculo musical «Unha señora orquestra». Principalmente será un concierto musical 100% con mucho mensaje en las letras. En cuanto a las melodías, recorrerán ritmos del mundo fijándose en la procedencia del nombre y apellidos de Ailén Kendelman Mouzo. La procedencia de Ailén es mapuche-argentina; Kendelman, rusa-judía y Mouzo, de Vimianzo (A Coruña).