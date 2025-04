A ‘rave’ galega do Centro Dramático Nacional

«Roland mon amour» non é teatro convencional. O abrigo sonoro da peza, a dramaturxia, a propia estrutura da obra ou a intervención artística do espazo a cargo do compostelán Mauro Trastoy demostran que hai algo diferente sobre o escenario.

Mais que procura? «Fago unha simulación do que poderían ser as fases dunha festa. Tomo esa liberación, para empregalo na peza cunha estrutura teatral. É un texto autoficcional no que falo de moitas cousas que me atravesan», sinala Balboa, que ofrecerá en total 28 bolos na capital española –dous deles en galego– para despois levar o espectáculo a Bruxelas e a Compostela (o 10 de maio en Escenas do Cambio, no Salón Teatro).

Na busca do amor e o desexo

A través de varios capítulos, introduce a temática que vai dende o amor e o desexo, á identidade, á busca no hedonismo ata a súa relación coa culpa. «Isto último vén influenciado pola miña infancia católica», concreta a artista.

Cris Balboa encárgase do texto –no que recibiu tamén a aportación de Alberto Cortés– así como da dirección. Recoñece que a peza, moi irónica, presenta anacos autobiográficos «para satirizar os meus conflitos e contradicións que son tamén os da miña xeración».

Referencias a Galicia

Mais conecta este espectáculo con outras xeracións? Balboa dá unha resposta afirmativa. «Sinto que esta obra chega ben á miña xeración e á xente máis nova polo tipo de códigos que emprego pola música electrónica, as referencias ao baile, á festa... pero tamén hai xente moi maior ou xente galega de máis de 60 anos que agardan por min á saída para dicirme que conectaron moitísimo».

As referencias a Galicia son moitas e fainos graza á que lembra á mítima sala Maycar de Compostela. «Eu vivín moitísimos anos en Santiago e os sitios para ir bailar eran o Black, Malatesta, Maycar... Este último cítoo porque non quero volver alí. Falo dos punkis que coñecín. Sempre foi un sitio terrorífico», expón.

O sintetizador, a clave

Cris Balboa é a única actriz da peza e encárgase da atmosfera sonora. Isto último é a clave da obra e mesmo do título, «Roland mon amour», xa que Roland fai referencia a unha marca de sintetizadores. «Chegou á miña vida por un músico que é colega e veciño meu en Santiago, Nacho Muñoz, de Igmig. Un día convideino a comer e tróuxome a sinte para que fuchicara. Vin que podía facer moitas cousas e namoreime dese aparato. Levo tres anos aprendendo e traballando na obra», explica.

Peza en galego en Madrid

Os días 15 e 16 deste mes ofrecerá varios bolos en galego. «Estou traballando na adaptación. Os textos serán todos en galego e os momentos musicais en castrapo. O Centro Dramático Nacional pide aos artistas que fagamos ese esforzo de ofrecer as obras na súa lingua cooficial. É un esforzo e é necesario que a nosa lingua se escoite en Madrid. Hai moita xente galega alí que quere vivir esa experiencia».

A rede escénica galega, "unha batalla perdida"

En canto a un dos temas fortes, a procura do amor e da colectividade, Balboa sinala que «cando fas algo creativo tes unha gran necesidade de amor. O traballo artístico sucede nun espazo vital no que hai que evoluir e no que hai que conectar cos demais».

Respecto a atopar oco para actuar na rede escénica galega, lamenta que é «difícil e case unha batalla perdida. É moi duro. Estou no Centro Dramático con 28 bolos nun mes e Madrid. Porén, en Galicia é difícil conectar cos programadores, atopar un espazo que aposte por un teatro que non sexa convencional».