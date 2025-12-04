«Invertir en ciberseguridad no es un gasto, es proteger el futuro del negocio»

Las herramientas digitales son una realidad en el día a día de miles de empresas, tanto pymes como grandes corporaciones, así como para tantos autónomos que trabajan en nuestro país. Y, a medida que el proceso de digitalización avanza, lo hace también la ciberdelincuencia. Según recoge el Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron un total de 464.801 ciberdelitos el pasado año.

«La conversación sobre ciberseguridad es permanente», afirmaba Pablo López, coordinador del Foro de Innovación y Tecnología del Círculo de Empresarios de Galicia, durante el encuentro "Ciberseguridad para tu pyme: el conocimiento como mejor defensa", organizado por FARO y BBVA.

La mesa redonda contó también con la participación de Tino Outomuro Fernández, oficial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y Antonio Palacios, experto en ciberseguridad de BBVA; y estuvo moderada por Bruno Rodríguez Castro, responsable de Sistemas y TI de la Zona Noroeste de Prensa Ibérica.

Estafas frecuentes

A pesar de que los empresarios saben que la ciberseguridad es importante, sigue existiendo un gran desconocimiento en la materia. En el caso de las pymes, muchas veces no se traza una división clara entre el uso personal y profesional de los dispositivos, lo que aumenta la vulnerabilidad ante la ciberdelincuencia. Otras veces, las medidas se toman solo «por cumplir» o «a toro pasado», como apuntaba Tino Outomuro, representante de la UDEF.

«Hay que huir de la imagen del ciberlincuente como un gran experto en informática», explicó el oficial. El perfil más habitual de los estafadores corresponde con personas autodidactas, con un conocimiento limitado de los sistemas, organizadas en pequeños grupos criminales que buscan obtener rédito económico. De hecho, su manejo de la ingeniería social -la manipulación psicológica, la presión y el engaño- es clave, por encima de su complejidad técnica.

Algunos de los métodos más recurrentes son el phishing, el smishing o el ransomware. «No se denuncia el 100% de los casos, se denuncia cuando hay perjuicio económico», reconocía Outomuro, quien anima a denunciar siempre, incluso cuando el fraude no llegue a término, para ayudar a la Policía Nacional a identificar a los responsables: «El delincuente sigue teniendo la información de la víctima y además, lo intentará con otras».

Antonio Palacios, experto en ciberseguridad de BBVA, coincidió con el oficial: «El dinero es el móvil principal. Lo que sufre una pyme es similar a lo que sufre un particular, pero son más jugosas». Por ello, insistió en la importancia de la concienciación, la prevención y la formación del ecosistema empresarial y de la sociedad en general: «Invertir en ciberseguridad no es un gasto, es proteger el futuro del negocio».

Medidas prácticas

El coordinador del Foro de Innovación y Tecnología del Círculo de Empresarios de Galicia, Pablo López, expresó durante el encuentro que «hay medidas de ciberseguridad de sobra, pero mal utilizadas» en la pequeña y mediana empresa.

Ante el desconocimiento, pide enseñar las consecuencias de una ciberestafa en cifras (para entender así su magnitud) y llevar un seguimiento de las normas vigentes: «Si quieres actuar de manera segura, tienes que cambiar tus propios procesos. No sirve ir poniendo parches».

Palacios también resaltó la necesidad de incluir al empleado como «parte responsable» de la implementación de las medidas de seguridad y de una formación «adaptada y continua». Asimismo, ofreció varias pautas sencillas: proteger los equipos con un software antivirus y mantener los sistemas actualizados; tener copias de seguridad de toda la información sensible; implementar el doble factor de autenticación; preservar la huella digital y contratar un ciberseguro.

«En BBVA estamos para acompañar y asesorar. Ya trabajamos con más de 1.000 pymes en toda España en este ámbito», afirmó el experto en ciberseguridad.

Tino Outomuro, por su parte, lanzó un mensaje claro a los dueños de las pymes: «Si no eres un experto en informática, acude a un profesional en ciberseguridad».

Además, recogió parte de las reflexiones del resto de ponentes para enfatizar que, en estos delitos, la desconfianza es un buen escudo: hay que «verificar las operaciones y los cambios de cuentas bancarias» e incorporar a la rutina laboral hábitos y costumbres digitales más seguras.