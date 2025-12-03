La criminalidad en Pontevedra: se reducen los robos y los ciberdelitos siguen al alza

La ciudad de Pontevedra registra este año una media de nueve denuncias diarias por todo tipo de delitos, una cifra muy similar a la del pasado año, de modo que, en términos generales, la criminalidad en o que va de año se mantiene en tasas similares a los del ejercicio pasado, con un leve descenso de menos del 2%, al pasar de 2.482 casos entre enero y septiembre de 2024 a los 2.436 del presente periodo, es decir, apenas 46 menos, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Esto significa una media de 270 infracciones cada mes frente a las 276 contabilizadas en los tres primeros trimestres del año pasado.

El descenso se produce especialmente en el apartado de robos y hurtos, con 171 delitos menos, de 840 a 669, en modalidades como robos con violencia, con fuerza en domicilios y comercios o sustracciones de vehículos. En todo caso, este tipo de infracciones penales continúan como el delito más habitual, al suponer el 27% del total. El descenso más notable ocurre en la sustracción de vehículos (baja de 25 a diez) y en robos con fuerza en domicilios y comercios, al caer de 84 a 48.

En cuanto a casos de carácter sexual, las cifras son algo inferiores a las del periodo enero-septiembre de 2024, con 23 denuncias frente a 26, cuatro de ellas de agresión con penetración.

También llama especialmente la atención el aumento notable de las denuncias por homicidios en grado de tentativa, al pasar de tres casos en 2024 a los ocho ya contabilizados hasta septiembre de este año.

Pero lo que mantiene un aumento imparable es el apartado de la cibercriminalidad, un fenómeno que comenzó a crecer durante la pandemia y que parece no tener freno. Hasta septiembre se habían formulado en la ciudad 668 denuncias por delitos de este tipo, un 19% más que en el periodo anterior. Estas cifras se traducen en una media de 17 denuncias cada semana y los delitos por internet ya suponen el 27% de todos los denunciados en la ciudad. Es decir, más de uno de cada cuatro infracciones son cibernéticas.

Las denuncias en Marín crecen un 11%, con 62 al mes

Frente al descenso, del 1,9% de la criminalidad en la ciudad de Pontevedra, en Marín, el otro municipio de competencia de la Policía Nacional, la tendencia es la contraria. Entre enero y septiembre hubo 562 denuncias, a una media de 62 al mes, un aumento del 11% con respecto a las cifras del pasado año. Son 57 casos más en los tres primeros trimestres y el aumento es general en todas las modalidades delictivas.

En el apartado de robos se ha pasado de 118 a 140, un 18% más, en especial en los robos con fuerza, que pasó de 13 a 20. Por su parte, el número de delitos de carácter sexual se ha duplicado, de 5 a 11.

También llaman la atención los «delitos de lesiones y riña tumultuaria», que pasó de dos delitos en los nueve primeros meses de 2024 a losa nueve contabilizados este año. La ciberdelincuencia pasa de 76 a 121, un llamativo crecimiento de casi el 60%. De ellas, la inmensa mayoría (110) son estafas informáticas.