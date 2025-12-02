Ni Google se libra de las estafas: así funciona la nueva estafa en su calendario que afecta a los gallegos

Las estafas son cada vez más comunes en el mundo digital. Los ciberdelincuentesaprovechan el avance de las tecnologías para intentar conseguir los datos más personales de los usuarios, por eso es importante seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar caer en las trampas.

El `phishing´ es un tipo de ataque informático que utiliza correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o webs fraudulentas para engañar a los ciudadanos e intentar conseguir los datos confidenciales.

Cómo funciona la estafa

La estafa consiste en recibir correos que suplanta a la aplicación Google Calendar que contienen enlaces trampa. Vas a recibir correos electrónicos con invitaciones al calendario de Google, pero es muy importante que no pulsar en el enlace, ya que será víctima de un robo de datos y en consecuencia de dinero.

El objetivo principal de estos ataques es engañar a las víctimas para que caigan en este tipo de enlaces y así los ciberdelincuentes consigan información confidencial como datos personales o bancarios. Buscan conseguir estos datos para utilizarlos como estafas financieras, fraudes de tarjetas de crédito o vulnerar las cuentas del usuario.

Recomendaciones para no caer en la trampa

Siguiendo estos sencillos pasos, los usuarios evitarán ser víctimas de fraudes.

Desconfiar de las invitaciones inesperadas: confirmar siempre el origen de la invitación, contactando directamente con la persona o entidad remitente o utilizando un medio alternativo.

confirmar siempre el origen de la invitación, contactando directamente con la persona o entidad remitente o utilizando un medio alternativo. Examinar los enlaces minuciosamente: revisar que la URL tenga certificado SSL y que el dominio sea correcto.

revisar que la URL tenga certificado SSL y que el dominio sea correcto. Configurar la autentificación, así conseguirás un extra de seguridad.

La función de Google para evitar invitaciones

Par poner fina a este tipo de estafas, Google añadió una función que evita que estas invitaciones acaben en el calendario de los usuarios y avisa si se conoce el mensaje. En los ajustes de Google Calendar, en la sección `ajuste de eventos´ se puede encontrar el apartado `añadir invitaciones a mi calendario´, y seleccionar la opción `solo si el remitente es conocido´ o `cuando responda a la invitación por correo´, dependiendo de las preferencias de cada persona.

Para todo tipo de estafas, es importante examinar cada correo electrónico y prestar atención a la cuenta de la que proceden. Nunca se debe hacer clic en enlaces extraños ni abrir archivos adjuntos porque estos pueden estar preparados para robar los datos personales y bancarios.