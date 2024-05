“La música electrónica está llena de testosterona, hace falta más diversidad”

En la galaxia mundial de la música electrónica reluce una estrella gallega, la ourensana Cora Novoa. La suya no es una propuesta comercial, sino un proyecto de investigación de sonidos. Si meses atrás, fue fichada para el Boiler Room –se puede ver en internet–, en breve alunizará con su mesa de mezclas en el Sónar y el Festival Internacional de Benicassim. Será el momento para presentar su nuevo EP, “LFOs & Creatures”, cuyo mensaje interestelar circula alrededor de la tecnoética y la visión crítica de cómo se está imponiendo la Inteligencia Artificial sin control. El disco sale hoy a la venta.

–Este EP sale con el sello canadiense Turbo Recording. ¿Cómo fue esta colaboración?

–Fue algo muy natural. Me siento como en casa. Es gente muy normal. Me sorprenden porque apuestan por cosas arriesgadas para el mercado. No tiran a fijo persiguiendo que sea comercial. Seleccionan la música por lo que les gusta y no por el mercado. Lo preparé en Barcelona, en mi estudio, trabajando con los sintetizadores modulares. Son cuatro temas en los que está presente la narrativa de la tecnoética y la inteligencia artificial. Esta temática seguirá en el próximo disco que sacaré a finales de año.

–El primer sencillo es “Oracle”. ¿Qué busca comunicar con este oráculo que, curiosamente, es el tema que cierra el álbum?

–Es más experimental, con sonidos asincopados. Me encanta la tecnología e intento hacer una defensa de ella al tiempo que una crítica. Para hacer música electrónica, necesito la tecnología pero hay que legislar y proteger a los creadores. Esta semana participé en una mesa redonda y hablé de que estamos dejando en manos de las tecnológicas (Amazon, Google, Meta...) la cesión de legislar. Si realizas una pieza con un algoritmo, ¿de quién es ese tema, del que creó el algoritmo o el que desarrolló la canción? Se usa propiedad intelectual de artistas como The Weekend o Aitana sin su consentimiento y también se usan voces de personas sin que lo autoricen para entrenar a la IA. Intento hacer un poco de crítica con mis sonidos más oscuros, más industriales.

–También pueden emplear su música para entrenar un algoritmo sin pagarle por derechos de autor.

–Claro, no cobras nada, aunque en principio yo diría no a vender mis temas para entrenar al algoritmo. Hasta la fecha de hoy no lo aceptaría aunque todo el mundo tiene un precio. Es un tema sobre el que hay que hablar y organizarse.

–A priori, ¿qué vibraciones le están llegando del nuevo disco?

–Este disco está teniendo muy buena recepción por artistas que lo están pinchando mucho y por medios internacionales. Estoy contenta por ser gallega y que se está divulgando tan bien. Es una forma de marcar en el mapa a Galicia.

–Fijémonos en la narrativa del disco. ¿Por qué ese título, “LFOs & creatures”, y la alusión a las oscilaciones de baja frecuencia?

– Las LFO (low frequency oscilations) son algo que uso muchísimo en el estudio. Es una fuente de sonidos que sirve para modular sonidos.

–Una de las canciones, “Digital identities”, nos invita a reflexionar sobre las identidades digitales.

–Lo de las identidades digitales acaba de empezar. Los filtros, tener un perfil en las redes sociales... Me parece fascinante utilizarlas. El problema del ser humano es que cuando surge una nueva tecnología parece que siempre ganan los malos. Me da pena porque hay mucho usos positivos pero los ensombrecen las noticias falsas, la clonación de tu voz por teléfono... Si no se regula esta tecnología pasan cosas como los timos, la pornografía deep fake. Es muy peligroso. No se puede dejar en las manos de las tecnológicas que quieren monetarizarlo todo, generar más y más dinero.

–En otro tema, “Self control”, aboga por el autocontrol.

–Se crean contenidos sin control para crear polarización y enganche. Tenemos que tener autocontrol y educarnos porque estamos en manos de máquinas que no quieren que te muevas de ahí con el scroll infinito.

–Hace unos meses participó en una sesión para el Boiler Room. A pesar de ser un proyecto internacional, lo hizo con una iniciativa organizada desde Galicia con Las Hermanitas de la Rave.

–El colectivo Sisters of Rave es una pasada. Fue la primera Boiler Room hecha en Galicia, en Santiago. La acogida fue muy buena. Ojalá se hagan más en Galicia para descentralizar la cultura para que no todo sea Madrid, Barcelona o Valencia.

–Sisters of Rave pone el acento en las mujeres dj de la periferia.

–Cada vez hay más mujeres dj pero mujeres productoras somos el 7%. Es un sector lleno de testosterona; hace falta más diversidad. Hacen falta referentes y hay que seguir luchando.

–¿Cuál es su visión de los festivales?

–Uno de los grandes problemas es el modelo de negocio de los macrofestivales. Estos dependen de subvenciones públicas, están con fondos de inversión extranjeros, son macronegocios.¿Cómo compiten los pequeños festivales con un mosnstruo así?

