Rosalía Fernández Rial, Premio Vidal Bolaño 2024 pola súa obra “Fóra de campo”

O xurado da sétima edición do Premio de Textos Teatrais Roberto Vidal Bolaño decidiu por unanimidade declarar gañadora a obra ‘Fóra de campo’, de Rosalía Fernández Vila.

A peza, segundo a editorial Galaxia, foi seleccionada pola súa temática axeitada para este premio de textos teatrais dirixidos ao alumnado de ESO e Bacharelato, así como por empregar unha linguaxe actual e axeitada para ese público.

O traballo aborda o perigo das redes sociais e o poder que exercen na creación da identidade xuvenil. Tamén aborda nas súas páxinas valores como a sororidade e a detección precoz do acoso.

A entrega do premio celebrarase o venres 24 de maio ás 19 horas, no IES Ribeira do Louro, no Porriño.