Un viaje solidario a través de la cultura

La Fundación Tierra de Hombres organiza hasta el sábado (de 17.30 a 20.30 horas) la IV Exposicion Colectiva “Unha viaxe solidaria e creativa á vida”, un proyecto en el que 42 artistas gallegos han donado una de sus obras para recaudar fondos para colaborar en los proyectos de la ONG.

Álvaro Rodríguez, Sara Pérez, Ricardo Sobrino y Yolanda Carbajales, con la colaboración de Mingos Teixeira, coordinan esta edición solidaria en la Sede Afundación Vigo (Policarpo Sanz, 26), que cuenta con la aportación de destacados artistas locales. “Acostumbro a participar porque me parece un proyecto hermoso y justo”, indica Yolanda Carbajales, que ha colaborado con su obra “Arcadia I”. “Nadie elige su lugar de nacimiento y no todos tenemos las mismas posibilidades”, dice en relación a los objetivos de la Fundación Tierra de Hombres-España, que cuenta entre sus proyectos con el de “Viaje hacia la vida”, un programa sanitario que facilita el traslado de niños y niñas de distintos países africanos para ser intervenidos de diferentes y graves patologías que no pueden ser atendidas en sus lugares de origen. Son más d de cien los niños atendidos en Galicia gracias a este programa (más de 700 en toda España).

“Todos hemos aportado generosamente nuestro granito de arena con técnicas muy variadas y a un precio muy razonable, ya que todos cuestan 150 euros, cuando la mayor parte de los que estamos aquí vendemos nuestros trabajos a un precio superior; me parece una buena ocasión de hacerte con una obra original con un coste inferior al habitual al mismo tiempo que sabemos que colaboramos en una ONG y en esta causa tan importante”. “En Vigo siempre hemos sido generosos y espero que este año la gente responda como en otras ocasiones”, anhela.

"Imposible catarata", obra donada por Mingos Teixeira. / José Lores

“Hai un par de anos xa xestionamos a exposición e este ano repetimos, a ver como vai a cousa”, indican Álvaro Rodríguez y Sara Pérez, que gestionan la sala de arte Apo’strophe. “As obras son variadas e ademais de poder facerte coa obra dun artista que che poida interesar tamén estás colaborando cunha obra solidaria”, añade Rodríguez. Por eso no fue difícil convencer a tantos artistas para implicarse. “A rede de solidariedade a través da cultura está creada dende hai moito tempo”, apunta Sara Pérez, que indica que “esta é unha exposición moi plural, na que teñen cabida diferentes artistas, con diferentes temáticas, técnicas... É moi plural”.

"Pensamiento", de Lole Morais. / José Lores

Ambos destacan que detrás de la organización de esta exposición hay “moito traballo”. “Ten que ser ademais unha exposición interesante para que calquera que entre pola porta poida ver unha exposición colectiva e que estea ben montada e que permita coñecer ós artistas da contorna”, destaca Álvaro Rodríguez.

Algunos de los artistas que donaron sus obras, ayer en Afundación Vigo. / José Lores

Protección de la infancia

Tierra de Hombres es “una ONG de ayuda a la infancia que lleva en Galicia desde 2003 –se creó en España en 1994–”, apunta Raúl Besada, su delegado en Galicia. “Dentro de nuestras actividades se encuentra esta exposición colectiva que hacemos cada dos años y que tiene su origen hace siete años”, explica. “Cada artista dona una obra para buscar fondos para todos los proyectos que tenemos de ayuda a la infancia”, expone. Ahora mismo, por ejemplo, se mantienen activos en proyectos de protección de la infancia “en Ucrania, Ecuador, Mauritania, Siria...”, enumera.

"Frores", de Xose Rivada. / José Lores

“Este año contamos con obras de mucha calidad y valen más de lo que se pide por ellas, que tienen un precio fijo de 150 euros”, destaca. De las 42 de esta exposición colectiva ya se han vendido 14, pero todavía queda tiempo hasta el sábado para que los amantes por el arte puedan acercarse a ver las obras, adquirir alguna y colaborar con la ONG. Raúl Besada subraya, además, que esta exposición en Vigo es posible gracias a la ayuda de sus voluntarios, así como a la colaboración de Afundación y de Obra Social de ABANCA, de la Deputación de Pontevedra y del Concello de Vigo.

Una de las obras que ya ha sido vendida en la IV Exposición colectiva "Unha viaxe solidaria e creativa á vida". / José Lores

Delikia recauda más de 21.000 euros para la ONG

Tras tres variadades ganadoras de la III edición de "El sándwich más bueno del mundo”. / FdV

Delikia ya ha conseguido más de 21.000 euros para la ONG Fundación Tierra de Hombres con el 10% de la recaudación obtenida a través de la venta de los tres sándwiches ganadores de la II edición del concurso impulsado por la compañía “El sándwich más bueno del mundo” y que está apadrinado por el chef Pepe Rodríguez. En el mes de octubre de 2022 se empezaron a comercializar los sándwiches ganadores de la segunda edición y en estos 18 meses se ha conseguido recaudar esta importante cifra que irá destinada íntegramente para la fundación dedicada a promover el desarrollo de la infancia. Con la venta de los sándwiches ganadores de la primera edición se recaudaron más de 15.000 euros y ya han salido a la venta los tres sándwiches ganadores de la tercera y última edición.

Las recetas de Gadim Gueye, del IES San Marcos de Tenerife; Ariel Munguía, de Le Cordon Bleu en Madrid; y de Joel Badal, del CETT de Barcelona, se comercializarán en todo el territorio nacional con una producción semanal de 3.000 emparedados. Al igual que en las dos ediciones anteriores, el 10% de la recaudación obtenida se destinará a la ONG.