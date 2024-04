“Aunque me costó mucho, necesitaba parar e intentar sacar lo que llevaba dentro”

Prenderé una velita es el disco de presentación de Marilia Monzón, en el que ha vuelto a sus raíces y ha mezclado sonidos canarios y latinoamericanos para sentirse completamente a gusto con su trabajo. Lo presenta esta noche (21.30 horas) en la sala Mardi Gras de A Coruña y, mañana, en La Fábrica de Chocolate (22.00 horas)de Vigo.

–Esta es su primera vez tocando en esta sala coruñesa.

–Sí, estoy muy emocionada. La verdad que en estos últimos años mi conexión con Galicia ha sido enorme. Empezó con los hermanos Seijas [Adrián y Pablo, que han participado en su disco] y luego ya con todo mi equipo de Esmerarte. Así que hay una parte de mi corazón que se siente un poco gallega.

–¿Se siente cómoda en salas?

–Sí. Esa ha sido un poco la filosofía de este proyecto, empezar las cosas desde la raíz y creo que tocar en salas era lo mejor que podíamos hacer para arrancar este disco. Además, creo que hay que apoyar las salas, hay que seguir apoyando a la cultura y ahí es donde nacen las canciones.

–¿Cómo ha sido el arranque de esta gira?

–Está siendo una experiencia maravillosa. Es mi primera gira así que la estoy viviendo con mucha emoción. Al final hacemos canciones para esto y por fin está sucediendo. Nunca pensé que con estas canciones iba a poder cruzar el charco, estar por México o por Colombia.

–De hecho, su disco tiene ritmos latinoamericanos. ¿Por qué tomó ese camino?

–Canarios y latinoamericanos tenemos una conexión muy grande, yo creo que hay como un puente invisible. Para mí, viajar a Latinoamérica ha sido una gran experiencia. Creo que hay mucho que aprender de la industria de Latinoamérica, cómo funciona y cómo se trabaja. Además, la gente de allí es maravillosa, viven la cultura de forma muy intensa. Estoy muy muy feliz de poder haber estado allí. Algunas de mis canciones están súper inspiradas en muchos ritmos de Latinoamérica.

–¿Qué le parece interesante de la industria al otro lado del charco?

–Yo creo que es un poco cómo se valora lo suyo. A mí me fascina el movimiento que estoy viendo con la música regional mexicana. De hecho, estoy como muy metida en eso, escuchando muchos corridos mexicanos, y hay parte de la industria que apoya mucho eso, lo que nace desde la raíz. Creo que en España sí que empieza a haber un camino, hay muchos artistas que a mí me inspiran, como Sílvia Pérez Cruz o Valeria Castro, que están creando un camino que vuelve a casa, vuelve a la raíz. Hace poco también descubrí a Fillas de Cassandra, me parecen unas artistazas. Hacen un poco lo que yo con este disco, volver a lo que uno ha sido y lo que será siempre.

–Salió de Operación Triunfo en 2018 y publicó su primer disco el año pasado. ¿Ha sido fácil o difícil esa espera para saber qué quería hacer?

–Cada uno tiene que seguir el ritmo que necesita. Yo personalmente veía que todo a mi alrededor estaba yendo como muy rápido. Creo que vivimos en una sociedad en la que lo eterno casi se vuelve efímero y aunque me costó mucho, necesitaba parar, necesitaba poner el freno y desde ahí intentar sacar lo que llevaba dentro. En todo este camino he aprendido a conocerme mejor, a sanar esas heridas que de alguna forma creía que ya estaban sanadas y realmente no y, sobre todo, a reconciliarme conmigo misma. También me siento muy afortunada por la gente de la que me he rodeado. Yo quería que todo tuviese un hilo conductor y hasta que no estuviese 100% contenta o satisfecha con lo que estaba haciendo, no quería lanzar nada. No ha sido fácil, pero ha merecido mucho la pena.