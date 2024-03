Billetes de segunda mano: una opción low cost para el que viaja y un alivio económico para el que se queda en tierra

Imprevistos de última hora, cambios de destino, un problema de salud, riesgo para desplazarse... Hay muchos motivos que pueden surgir en la vida diaria de cualquiera para que un plan de viaje se vaya al traste. Y eso suele acarrear pérdidas económicas, más o menos sangrantes, para el que se queda en tierra.

Si bien, hoy en día, la opción de cancelar alojamientos, con devolución íntegra o parcial del pago, está más extendida, no pasa los mismo con los pasajes de tren, avión o autobús que uno reserva y paga, generalmente, con mucha antelación, sobre todo en el caso de los vuelos. Esto aumenta la posibilidad de que durante ese largo periodo hasta la fecha del viaje ocurra cualquier eventualidad.

Las compañías son muy severas a la hora de valorar el reembolso de los billetes (unas más que otras), y únicamente lo estudian en casos extremos, cuando el problema es del comprador. En teoría, se permite la cancelación de las reservas dentro de las 24 horas tras la compra, pero tramitar la reclamación online se convierte en todo un desafío-calvario para el usuario, que suele enfrentarse a un laberinto de trabas, que llegan a desesperar incluso al más 'pro' de la informática.

Si el plazo de un día ya no existe, pero ha habido una causa de fuerza mayor, empieza el intercambio postal de justificantes (ya sean médicos, funenarios o de otra índol), y de reclamaciones por escrito que conllevan un largo y desesperante proceso del que muchos desisten.

Lo cierto es que la letra pequeña de estas transacciones con las compañías de transporte suele jugar en contra del pasajero frustrado que, de repente, se queda sin su viaje y con un billete inservible que ha reducido notablemente el montante de su cuenta corriente. Y ahí entra un posible plan b para particulares que ponen a la venta su pasaje en páginas de segunda mano.

Anuncio para la venta de un pasaje de avión en milanuncios.com / milanuncios.com

Esta práctica lleva años funcionando, aunque estas webs solo ponen en contacto a los actores de esa transacción, sin garantizar su limpieza. Las estafas están a la orden del día y con ellas la desconfianza hacia los demás.

Pero en los últimos tiempos, han surgido plataformas que se hacen cargo de que esa compra o venta se haga con mayor garantía. Es el caso de Truecalia o Swap your travel que se encargan de un intercambio seguro.

"¿Tienes un viaje que no vas a disfrutar?"

'Swap Your Travel' es la plataforma española que sus promotores sevillanos crearon hace aproximadamente un año, "tras más de un imprevisto antes de viajar sin poder recuperar el dinero de nuestros billetes". "¿Tienes un viaje que no vas a disfrutar?" ¡Recupera tu dinero!" es su eslogan para conectar viajeros que no van a poder usar sus billetes con otros dispuestos a comprarles los pasajes.

En esta comunidad de "swapers", palabra derivada de esa acción que llaman swapear (intercambiar), se busca que todos salgan ganando a través de la compraventa de economía colaborativa. Ellos se encargan de la gestión de la compra-venta de viajes de segunda mano: bonos, billetes avión o tren, alojamientos, paquetes vacacionales,...

¿Cuál es el proceso?

Vender un viaje: Crear una cuenta en 'Swap Your Travel', subir el producto a la plataforma y ponerlo a la venta. Esperar a que la oferta sea comprada, firmar la compraventa y hacer el cambio de titularidad. Una vez transferido correctamente el viaje al comprador, se ingresa el dinero cuando todo esté verificado por la plataforma.

Crear una cuenta en 'Swap Your Travel', subir el producto a la plataforma y ponerlo a la venta. Esperar a que la oferta sea comprada, firmar la compraventa y hacer el cambio de titularidad. Una vez transferido correctamente el viaje al comprador, se ingresa el dinero cuando todo esté verificado por la plataforma. Comprar un viaje: Crear una cuenta, comprar el producto y firmar la compraventa. Esperar a que llegue el ticket de viaje con tus datos, verificado por la plataforma. Revisar que todo está correcto y confirmar a Swap Your Travel.

Captura del mostrador de ofertas online de la plataforma "Swap your travel". / Swap your travel

La mayoría de las reservas permiten cambiar el nombre por el de otra persona, por lo general, tras pagar un importe denominado "tarifa/tasa de cambio de nombre/titularidad", que en ocasiones es gratis, según sea el operador. Algunas reservas no son transferibles, algo que el vendedor debe consultar con su proveedor de reservas antes de publicar cualquier viaje en la plataforma.

Los descuentos varían mucho en función del rumbo y, sobre todo, de la prisa que tenga el vendedor por recuperar parte del billete que compró en su día y hoy no puede utilizar. Pero los pasajes pueden conllevar rebajas de entre el 15 y el 45%, -los hay con descuentos más bajos, pero también más altos-.

Mi experiencia 'swapeando'

Les cuento mi caso con esta plataforma. Yo tenía un bono de Easyjet que estaba a tres meses de expirar. Hablé con personas de mi entorno, por si alguien iba a volar próximamente con esa compañía. La idea era llegar a un acuerdo para vender el vale a un precio más asequible para el comprador, y que yo pudiera recuperar parte de los casi 160 euros del vale. Pero no encontré a nadie para realizar esa transacción.

Casi resignada a perder el dinero de esa reserva, que en su día la compañía me había compensado con este bono, -eso sí, tras justificar la imposibilidad de volar por motivos médicos-, hice una búsqueda de mis opciones en internet y fue cuando encontré 'Swap your travel'.

Todo fluyó sin problema. Seguí los pasos que marcaba la plataforma. Puse un porcentaje de descuento al vale, a mi elección. A los 15 días, los gestores contactaron conmigo para trasladarme una oferta, un poco más económica, por parte de un potencial comprador. La rechacé y preferí esperar.

Pocos días después, 'Swap your travel' me llamó por teléfono para trasladarme el interés de otro usuario que estaba dispuesto a aceptar mi oferta. Así que solo tuve que enviar los datos del bono (usuario y contraseña, en mi caso) al mail de la plataforma. Siete días después, mi dinero estaba ingresado en mi cuenta. Recibí 120 euros, que el comprador pagó para utilizar un bono por valor de casi 160 euros. Ambos ganamos.