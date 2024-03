Adrián Solla, el músico gallego que está de gira con Ana Mena

Adrián Solla tocó el piano por primera vez a los seis años y desde entonces la música ha sido, es y será su vida. Quienes no conozcan a este joven músico pontevedrés de 35 años, seguramente empiecen a seguir su trabajo en cuanto lo descubran. Decir que es polifacético es quedarse corto. Adrián Solla ha logrado hacerse un hueco en el panorama de la música nacional e internacional gracias, como no, a su talento, pero también a su constancia, porque a pesar de tener una agenda de lo más apretada, jamás ha dejado de formarse.

Adrián Solla en el Wizink Center de Madrid / cedida

“A los 6 años ya quería ser pianista. Mis tíos tenían un teclado y tocaban la gaita y, aunque no eran profesionales, me metieron ese gusanillo de la música. Además, siempre que veía un piano en la tele me volvía loco”, cuenta.

Adrián lleva unos seis años en Madrid, pero hasta entonces fue desarrollando su carrera musical, en gran medida de forma autodidacta, en Galicia. De hecho buena parte de su formación recae en Santiago, concretamente en la Escola Estudio. “Llevo desde los 18 años trabajando sin parar y en Galicia tuve muchísimos proyectos. Empecé en orquestas de verbena y gracias a eso pude pagarme la formación en Santiago. Además, conocí a mucha gente y fui descubriendo profesores, libros, discos, escuelas...”, explica. Se formó también en el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, momento en el que deja las orquestas para centrarse en otros circuitos. “En ese momento empecé a acompañar a cantautores y bandas”.

El irse a Madrid le llegó un poco por casualidad, básicamente “por ese afán por la titulitis que existe en España”. Y es que hasta los 28 años, Adrián no pasó por un Conservatorio. “Cuando me preguntaban dónde había estudiado contestaba: pues en mi casa... Así que un poco por presión social decidí estudiar en el Conservatorio Superior, y así acabé en Madrid”, cuenta. Desde entonces trabaja y se forma en la capital. “En el Conservatorio conseguí muy buenas calificaciones y de hecho no paro de estudiar. Estoy con tres profesores a la vez especializándome en música moderna, en producción y en composición para cine y artistas”, señala.

Adrián con Marta Sánchez, con la que también ha trabajado / Cedida

Escuela de música

La pandemia fue fulminante, como para otros muchos, para el sector de la música y Adrián Solla optó por dar clases. “Estaba como en cinco escuelas a la vez, pero era muy duro, no estaba bien pagado y no me gustaba mucho el planteamiento. Como yo tengo mucha formación y la tengo muy ordenada, creé mi propia escuela de formación online, a la que se accede a través de mi web: adriansolla.com. Tengo actualmente más de 20 alumnos de todas partes del mundo: Francia, Portugal, Miami, Irlanda, Liverpool...”, cuenta.

“Además, mis alumnos saben que comparto mi experiencia real, les digo a las claras lo que hay en el campo de batalla, sin secretismos, ni atajos. Y gracias a todo ello acuden a mí muchos alumnos que quieren recibir clases de producción, composición... Algunos acaban produciendo conmigo porque a raíz de hacer giras con conocidos artistas, empecé a hacerles arreglos para directos y a componerles temas y producir”. De hecho sus clases están teniendo tanto éxito que ante la demanda está barajando la idea de lanzar una plataforma en la que hacer masterclasses cada dos meses.

Producciones audiovisuales

Ahora mismo Solla está centrado de lleno en la composición de música para producciones audiovisuales, de hecho lleva una temporada estudiando exclusivamente música para cine. “Es un campo que me gusta mucho y ya estoy componiendo para documentales, series diarias, películas, cortos, videojuegos...”. De entre sus múltiples facetas musicales, se queda, sin dudar, con el piano. “Yo me preparé toda la vida para tocar con artistas, te encargan otras cosas y entonces te vas sumergiendo en otros campos. Y la docencia, a pesar de que normalmente se hace para sobrevivir, a mí me encanta”.

Gira con Ana Mena

Ana Mena es una de las cantantes más famosas del panorama musical español, sobre todo, en la escena pop urbana. Lleva trabajando con ella como pianista desde hace 4 años. Actualmente, cualquier músico estaría encantado de acompañar en sus giras a una de las artistas femeninas más cotizadas de nuestro país, pero lo cierto es que Adrián Solla rechazó varias veces la oferta.

“El trabajo con ella me vino de rebote porque el antiguo mánager de Marta es amigo del mánager de Ana y estaban buscando un pianista con unos perfiles determinados para la gira de hace ya 4 años. Yo al principio rechacé la oferta, y varias veces, porque estaba girando con Marta Sánchez, Enrique Ramírez, Nur, Eva B y Chenoa, a la vez, y no tenía hueco en el calendario. Como siguieron insistiendo les pedí que me pasaran las fechas y coincidió que casi todas las tenía libres y, al final, entré como pianista y ya me quedé. Eso sí, después ya tuve que dejar otras giras porque no me daba la vida”.

Su relación con OT

Adrián Solla ha trabajado para artistas de la talla de Plácido Domingo, Marta Sánchez, Ruth Lorenzo, Maldita Nerea, Tamara, Robleis, Teo Bok, Flavio, Eva B, Leo Rizzi, Hugo Cobo, Nur, Chenoa, Luis Muñoz, Enrique Ramil, Carlos Baute, Amparo, Chlöe’s Clue... entre muchos otros. Pero llama la atención que muchos de los artistas con los que trabaja han pasado por Operación Triunfo. “La razón es que entre ellos hablan, o me llaman los mánagers, o la productora ve que funcionas en ese campo y haces un buen trabajo”, dice. Ariadna Tortosa, Ana Guerra, Natalia Rodríguez, Nerea Rodríguez, Ricky Merino, Raoul Vázquez o Roi Méndez son algunos de los exconcursantes de OT con los que ha grabado y/o tocado en directo.

Adrián es, en definitiva, pianista, compositor, arreglista, músico de estudio y productor musical. Un curriculum tan completo le deja escaso tiempo para socializar o ver a su familia en Galicia, pero la música le entusiasma y aunque todavía es joven ya ha logrado llevar a cabo grandes proyectos, y los que le quedan...