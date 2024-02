Cuando TikTok es tu dermatólogo: "Muchas niñas perjudican su piel por seguir consejos de 'influencers'"

Internet le ha puesto un nombre recientemente a la adicción de los adolescentes por los productos cosméticos: 'cosmeticorexia'. Los dermatólogos alertan de que están llegando a sus consultas niñas y adolescentes (mayoritariamente son chicas y algunas muy pequeñas, de hasta de 10 años) que utilizan cremas antienvejecimiento, antiflacidez, contorno de ojos o antiojeras que nadie les ha prescrito. "Son tratamientos erróneos para su piel que siguen recomendaciones no adecuadas de 'influencers'", señala Anna López, dermatóloga del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

Estas recomendaciones, sin ningún tipo de evidencia científica, las encuentran en las redes sociales, sobre todo en Tik Tok e Instagram, en vídeos y posts de las 'influencers' de moda. En algunos casos, el uso de estos productos (sobre todo, de cremas nutritivas) puede causar acné e irritaciones en la piel.

"Son niños con pieles normales y que, por ponerse cremas nutritivas, grasas, sufren la aparición de acné", afirma esta dermatóloga, quien avisa de que se trata de un problema "absolutamente post-pandémico". "A raíz del covid, ha habido un auge del uso de las redes sociales: se han convertido en un lugar de consulta cuando se tiene una duda cosmética".

"Rutinas" de cuidado

Los menores que llegan a las consultas de dermatología, además, utilizan palabras que oyen a las 'influencers'. "Hablan de rutinas de cuidado de piel. Hay un exceso de uso de productos que no necesitan y una preocupación excesiva por el aspecto físico", señala López.

"Nos preocupa porque es una falta de aceptación de cómo es cada cual y se puede caer en la dismorfofobia", un trastorno según el cual la persona que lo padece crea que un pequeño defecto es algo mucho más grave o incluso llegue a imaginarlo. "El filtro de Instagram está muy bien, pero una crema no va a hacer que nos parezcamos a ese filtro", reflexiona la dermatóloga.

Además, a su consulta también llegan adolescentes que siguen dietas sin gluten o que han disminuido los azúcares y las grasas porque han leído que eso es bueno para la piel. "A un adolescente sano no hay que limitarle ningún alimento. Hacerlo por su cuenta, además, tiene riesgos", dice López.

"Obsesión" con la piel

Asegura que muchas veces hacen estas cosas porque lo han oído o se lo han recomendado "en chats". "Y la mayoría de las veces no hay ninguna evidencia científica de que esto vaya bien. Hay una obsesión con el tema de la piel, como forma de presión estética. Un interés excesivo en ser perfectos", reflexiona.

Estas adolescentes que por su cuenta deciden dejar el gluten, o bajar los azúcares y grasas consumidos, no siempre tienen un trastorno de la conducta alimentaria (TCA). En los casos en que no sufren una anorexia o una bulimia, los dermtólogos intentan explicarles la verdad: que no hay ninguna evidencia de que deban restringir estos alimentos. López cree que este "cambio de intereses" en niños y adolescentes viene "probablemente" inducido por el uso masivo de las redes sociales. "No podemos decir que están todos enfermos, pero creo que hay un cambio en sus intereses, y en concreto un interés muy focalizado hacia la estética", concluye.