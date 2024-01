Mañá xoves Galicia quedará baixo a influencia do anticiclón centrado ao norte de Escocia, coa borrasca Hipolito sobre Azores e o embolsamiento de aire frío en niveis medios e altos sobre o Cantábrico

🌦️ no litoral norte -> ⛅️

🌡️ en lixeiro 📉

Vento do nordés