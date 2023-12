Nunca hasta ahora se había consumido tantas horas en el mundo digital, lo que supone un problema entre la población infantil y juvenil, que cada vez adelanta más años sus primeras visualizaciones de contenidos violentos y de adultos, como expone Mar España Martí, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). "Jamás pensé que iba que íbamos a recibir reclamaciones de menores que son imputables penalmente e, incluso, administrativamente. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo saben muy bien. Están utilizando herramientas de inteligencia artificial con 9, 10 u 11 años para publicar perfiles falsos de compañeras en redes sociales, y cada vez hay más agresiones sexuales por parte de niños de 10 u 11 años, por lo cual es evidente que no están protegidos", asegura. Para acabar con ello, la Agencia está ultimando un método anónimo de verificación de edad que permitirá impedir el acceso de estos niños y adolescentes al porno, a las apuestas online o a las redes sociales cuando son excesivamente pequeños.

En el marco del 30 aniversario de la AEPD, su directora ha asegurado que ya han realizado inspecciones a las páginas pornográficas establecidas en España y en otros lugares de Europa, como Pornhub, cuya sede está en Chipe. El objetivo es asegurarse de que disponen de procedimientos de control de la verificación de edad, que funcionen de verdad, respetando la libertad de navegación de los adultos, pero regulando el control y la protección a los menores. Porque aspiran a que sea la misma que ahora mismo existe en cuanto al consumo del tabaco o el alcohol.

Las empresas que no lo cumplan podrán ser multadas hasta con hasta el 3% de su facturación anual y, si no corrigen el sistema, se podría decretar el cierre. Además, tendrán que garantizar, entre otras cuestiones, que no se identifique ni al, ni su localización. Debe ser anónima tanto para los proveedores de servicios de internet como para terceras entidades.

"Sólo comprobar la exactitud de un dato, como es la edad para acceder, o impedir el acceso a contenidos de adultos, puede cambiar radicalmente el desarrollo, la salud y la vida de una persona", ha asegurado España, quien ha recordado que la evidencia científica ya ha demostrado que ver porno o contenidos excesivamente violentos a edades muy tempranas, cuando están en pleno proceso de desarrollo cerebral, puede derivar en "depredadores sexuales".

iOs, Android y videojuegos

La directora de la AEPD ha detallado que el sistema de la AEPD se compone de un decálogo que recoge los principios que debe cumplir un sistema de verificación de edad, una nota técnica con los detalles del proyecto y tres prácticos que demuestran cómo funciona el sistema en diferentes dispositivos con sistemas operativos distintos y con diferentes proveedores de identidad.

La aplicación está siendo diseñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y ya ha sido probada en los móviles, ordenadores y videoconsolas. Esperan que esté lista de cara al próximo verano.

Para el sistema operativo iOS hay dos aplicaciones: una en la que se verifica la edad mediante la información obtenida del documento físico, que compara con la etiqueta del contenido y acredita si la persona es autorizada a acceder al mismo o no; y otra app de acceso a contenidos que los filtra según el resultado de la aplicación anterior. Para ello, antes deberán registrar su documento oficial (DNI o pasaporte) en la app de verificación de edad. Demostrarán que es suyo mediante firma o biometría.

Para Android, la persona instala en su dispositivo la app de verificación desarrollada por la AEPD. A través de aplicaciones de carteras digitales o ewallet, se obtendría información de la edad del usuario. Y para los videojuegos, la persona usuaria un código QR, proporcionado por ejemplo por la FNMT, con información sobre su edad. Si intenta entrar en una página con contenidos para adultos, se bloquea automáticamente hasta que la persona muestre el código QR a la cámara del dispositivo.

Apostar por la educación

Ahora mismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) trabaja para desarrollar los criterios a seguir por estos sistemas de verificación. Por eso, este mismo jueves ha lanzado una consulta pública, abierta hasta el próximo 31 de enero de 2024. De esta forma se asegurarán de que los contenidos que están etiquetados como inadecuados para los menores por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre los que se incluyen la pornografía, la violencia extrema o los portales de apuestas, donde más de 70.000 adolescentes apuestan de forma habitual, cumplan con la obligación de la ley de establecer mecanismos de verificación de edad.

Según han explicado algunas de las personas que están detrás de estas herramientas, han priorizado la fiabilidad, la sencillez del uso y la garantía de que de que datos nunca salgan del móvil. Aunque, ha recalcado Fernando Suárez Alonso, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, la herramienta más importante sigue siendo la educación.