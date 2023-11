Informaciones de una “neumonía sin diagnóstico” que afecta a miles de niños en el norte de China han puesto en alerta a epidemiólogos y autoridades sanitarias de todo el mundo, que no quieren que se reproduzca el secretismo con el que se inició en ese país la pandemia de COVID-19 hace cuatro años. No hay datos de fallecidos pero sí de hospitales saturados, con tiempos de espera en urgencias de hasta 24 horas, en Pekín y la provincia de Liaoning, separadas por unos 800 kilómetros. ProMED, la web de alerta de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas (ISID, por sus siglas en inglés), alertó el martes de una “neumonía sin diagnóstico” que no cursa con tos, pero sí con fiebre alta y nódulos pulmonares. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado formalmente a China información detallada sobre este notable incremento de casos.

La Comisión Nacional de Salud de China informó el pasado 13 de noviembre de un aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias en el país, que atribuyó al levantamiento de las severas restricciones por el COVID y a la circulación de patógenos conocidos como la gripe, el ‘Mycoplasma pneumoniae’ (una infección bacteriana común causante de la neumonía, que generalmente afecta a niños), el virus respiratorio sincitial (VRS) y el coronavirus SARS-CoV-2.

Sin embargo, el pasado martes, ProMED y medios de comunicación internacionales como eldiario británico “The Telegraph” informaron sobre brotes de neumonía no diagnosticada en niños en el norte de China. No está claro si esta situación está conectada a la referida por el Gobierno chino. Según el comunicado de ProMED, hospitales en Pekín, Liaoning y otros lugares “estaban desbordados por niños enfermos y las escuelas y clases estaban al borde de la suspensión. Los padres se preguntaron si las autoridades estaban encubriendo la epidemia”. Añade esta red médica que “algunas clases escolares incluso han sido canceladas por completo. No solo todos los estudiantes están enfermos, sino que los profesores también están infectados con neumonía”. “Los informes de un aumento en los casos de neumonía en China son inquietantemente similares a los primeros informes de un misterioso brote de neumonía a finales de 2019 en Wuhan, que presagió la aparición del COVID-19”, señala en una nota el CIDRAP, Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota (EE UU), referencia internacional en cuestiones epidemiológicas.

La OMS solicitó ayer a China resultados de laboratorio de estos grupos notificados entre niños. También reclama más información sobre las tendencias recientes en la circulación de patógenos conocidos, incluidos la gripe, el SARS-CoV-2, el virus respiratorio sincitial (VSR) y el ‘Mycoplasma pneumoniae’ y la carga actual sobre los sistemas de atención médica.

La prensa oficial china quita hierro a la situación. El periódico "China Daily", dependiente del Partido Comunista de China, asegura en su edición digital que el brote "probablemente se mantendrá en su punto máximo durante un mes más" y pide, citando expertos, "que las familias no entren en pánico, sino que tomen las precauciones necesarias, como usar mascarillas y buscar tratamiento con prontitud. Los síntomas de la enfermedad suelen incluir dolor de garganta, fatiga, fiebre y tos persistente que puede durar meses, y la infección suele tratarse con antibióticos", apunta "China Daily".

El epidemiólogo Salvador Peiró señala, en declaraciones a SMC, que, tras la retirada de las estrictas medidas de control en China a principios de este año, “era esperable que este otoño tuvieran un repunte de infecciones respiratorias de todo tipo”, y que “la información disponible en este momento es demasiado insuficiente para valorar el riesgo global –si lo hay, que es improbable– de los actuales brotes de neumonía en China”.

El también epidemiólogo Quique Bassat coincide al plantear que “puede ser que China esté experimentando una situación epidemiológica parecida a la que vivimos nosotros el otoño-invierno pasado en nuestro entorno. En cualquier caso, habría que monitorizarlo de cerca para asegurarnos que este es el caso”, apunta a SMC.

Anoche la OMS emitió un comunicado en el que señaló que había celebrado una teleconferencia con autoridades sanitarias chinas del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Hospital Infantil de Pekín, en la que se facilitaron los datos solicitados. Según las autoridades chinas, se ha producido un aumento en las consultas ambulatorias y los ingresos hospitalarios de niños por neumonía por Mycoplasma pneumoniae desde mayo, y por VRS, adenovirus y virus de la influenza desde octubre. Algunos de estos aumentos se produjeron antes en la temporada de lo que se había experimentado históricamente, pero no fueron incrementos inesperados dado el levantamiento de las restricciones por el COVID-19, al igual que ocurrió en otros países. Según traslada la OMS, las autoridades sanitarias chinas no informaron sobre cambios en la presentación de la enfermedad. Las autoridades chinas informaron que no se ha detectado ningún patógeno inusual o novedoso ni presentaciones clínicas inusuales, incluso en Pekín y Liaoning, sino solo el aumento general antes mencionado de enfermedades respiratorias debido a múltiples patógenos conocidos. Afirmaron, además, que el aumento de las enfermedades respiratorias no ha provocado que la carga de pacientes exceda las capacidades hospitalarias.