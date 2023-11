Javier de Navascués –catedrático de Literatura Hispanoamericana metido a escritor-historiador en su último libro, “Aventureros del Nuevo Mundo” (Sekotia)– ofreció ayer una de las conferencias más amenas de los últimos tiempos en Club FARO. En ella, señaló primero con humor pero después con seriedad que “Brasil es enorme porque los portugueses fueron cambiando los mojones de la frontera cuando los españoles no miraban. Lo hicieron durante siglos. España no tenía medios, ni recursos militares, ni económicos, ni militares para sostener el imperio. Brasil es lo que es porque fue mordido del territorio español hasta que la Corona española dijo basta”.

Precisamente para poner coto a esa usurpación de territorio –pasando por alto el Tratado de Tordesillas con su correspondiente reparto del mundo entre la corona lusa y la de Castilla y Aragón–, fueron enviados ingenieros españoles a la frontera entre ambos imperios en el sur de América.

La idea es que estos expertos trataran con ingenieros portugueses los límites geográficos. “Enviaron a Félix de Azara pero no apareció ningún portugués porque no les interesaba. Se pasó Azara 25 años en el Río de la Plata pensando qué podía hacer. Con la mentalidad utilitaria –de ser útil– del ilustrado del siglo XVIII alquiló caballos para hacer un inventario de la naturaleza que pertenecía a su majestad”.

En esos momentos, había un gran avance de las ciencias de la naturaleza. “Azara vio lo que llegaba mal disecado en Europa por lo que empezó escribir sobre lo que vía directamente, mandó ejemplares el Museo de Ciencias Naturales que está en Madrid. Estuvo allí 25 años haciendo ciencia y pasando aventuras. Darwin lo cita en algunos de sus escritos”, añadió Navascués.

Este fue presentado por Beatriz Martínez, periodista y profesora de Comunicación de la Universidad de Vigo, que mantuvo un rítmico coloquio con Javier de Navascués. Este presentó “Aventureros del Nuevo Mundo” como obra que aglutina 33 biografías de personajes destacados de la Conquista de América a lo largo de los siglos pero obviando los primeros grandes nombres como Cortés, Colón o Pizarro, entre otros.

En esa nómina, figura un único gallego, Pedro Sarmiento de Gamboa. El conferenciante recordó que este pontevedrés tenía como misión enfrentarse a sir Francis Drake pero que tuvo “poca fortuna” ya que nunca llegó a encontrarlo.

Reconoció que “Sarmiento de Gamboa fue un personaje muy interesante. En Nigrán vi que le dedicaron una calle. Es un héroe trágico” que vivió a mediados del siglo XVI y que “tuvo una vida aventurera”.

En aquellos momentos, Drake había cruzado el estrecho de Magallanes, a pesar de que los españoles pensaban que nunca lo haría. Una vez dobló el accidente geográfico arrasó con los asentamientos de la Corona de Castilla.

Gamboa cruzó el estrecho desde el Pacífico hacia el Atlántico, algo heroico en la época, y llegó a España para convencer a Felipe II de levantar fortificaciones en Tierra de Fuego. Partió de nuevo hacia allí con colonos que depositó al sur de lo que ahora es Chile y Argentina pero estos precisaban ayuda que él intentó buscar en España nuevamente [aunque finalmente fallecieron de hambre abandonados].

Sin embargo en el viaje de vuelta lo interceptaron los ingleses. Tras ser liberado, siguió empecinado en llegar a Madrid pero lo encarcelaron los franceses. Finalmente, logró zafarse llegando al Escorial aunque ya era demasiado tarde para ayudar a sus paisanos. El remate de su vida lo tuvo frente a Lisboa en un naufragio.

Navascués indicó también que “el mestizaje es un tema muy complejo, básico para comprender América. Se exhibe como algo que trajeron los españoles trayendo paz y amor y no fue así. No estaba en la agenda imperial de la Corona. Las leyes y reglamentación no lo contemplaban. A los mestizos en un inicio se los marginó.

Asimismo reconoció que “quizás la universidad tiene una deuda con la sociedad en la transmisión del conocimiento”y que “el historiador es alguien que resucita a los muertos y los pone a andar”.

“Drake era un grandísimo navegante; los españoles de la época lo admiraban mucho”

El catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Navarra y autor de más de una veintena de libros Javier de Navascués señaló ayer en su conferencia en Club FARO que “Drake era un grandísimo navegante; los españoles de la época lo admiraban mucho”. Por supuesto, admitió que “era muy temido” pero que era un “corsario caballero” muy diferente a la mayoría de piratas de la época. No obstante, Navascués también respondió a petición del público sobre Sarmiento de Gamboa señalando que también había sido “un gran navegante. Era cosmógrafo. Él conocía bien cómo ir en las rutas, lo que era muy complicado en aquella época porque podían querer a un sitio y acabar en Venezuela. Se formó cruzando el Pacífico en una expedición que acabó regular. Es el primero en dar la vuelta al continente por el estrecho de Magallanes por una ruta que no se había conseguido, lo que tenía su complicación por el tema de las corrientes. Se tardaba más tiempo en el siglo XVI en ir de Panamá a Lima que desde Sevilla a Cartagena de Indias, es decir, se tardaba más en atravesar la costa sur de América por el Pacífico que atravesar el Océano Atlántico. Sarmiento lo hace contra la corriente desde Lima hasta abajo”.