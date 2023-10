Atleta paralímpica, estudiante, escritora –del libro “Lo único incurable son las ganas de vivir”–, conferenciante, embajadora de Barbie y, ahora, también “chica Pantene”. La gondomareña Desirée Vila (1998) es una de las participantes en el anuncio de la marca de belleza junto a Rossy de Palma, Paula Echevarría, Violeta Mangriñán y Daniela Santiago. “Creo que estamos dando pasos muy grandes en favor de la inclusión. Por fin cualquier niña, tenga o no una discapacidad, puede imaginarse saliendo en un anuncio de televisión con una marca tan top”, indicaba en sus redes sociales comentando su participación en la campaña.

Vila, distinguida en 2022 con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, es todo un ejemplo de superación desde que en 2015 sufrió la amputación de su pierna derecha por encima de la rodilla tras una lesión durante un entrenamiento de gimnasia acrobática, deporte en el que destacaba por aquel entonces. Una fractura de tibia y peroné derivó, por una negligencia médica, en una isquemia que le hizo perder la extremidad. Pero Desirée no se dejó vencer. Sanó sus heridas (físicas y emocionales), decidió tomar las riendas de su destino y se reinventó. En 2018 comenzó a practicar atletismo adaptado, la disciplina que la llevó a disputar los Juegos Paralímpicos de Tokio y con la que sueña en clasificarse para los de París 2024.

👏 ¡ERES INCREÍBLE!



Desirée Vila perdió una pierna con 16 años.



🙌 Seis años después compitió en los Juegos Paralímpicos de Tokio en salto de longitud



🥇Tiene los récords de España en esa especialidad y en 100 metros



¡UN EJEMPLO! pic.twitter.com/dSuqNqrrGs — CSD (@deportegob) 12 de octubre de 2022

Mientras, aprovecha cualquier oportunidad que se presenta para luchar por la inclusión, por dar visibilidad a las personas con discapacidad porque, además, las cámaras le encantan. En el caso de Pantene, su presencia en la campaña se dio “por casualidad”. “Mucha gente piensa que como ahora las marcas saben de la importancia de la diversidad me llamaron por eso, pero en este caso fue algo casual. Pantene necesitaba a una chica con el pelo rubio y mi agencia me propuso a mí, pero como podría haber propuesto a cualquier otra persona que no tuviese discapacidad”, expone.

Su perfil y su pelo gustaron a la marca y la seleccionaron. “En este caso el mensaje es que, al final, te ven por lo que tú eres; pero, al mismo tiempo, poder llevar valores a la tele y a las redes sociales a través de una marca tan potente, tan conocida, obviamente es un lujo para mí; yo creo que también para ellos, por su apuesta por visibilizar un perfil diferente”, reflexiona.

Aunque ahora mismo está totalmente volcada en el deporte, confiesa que le encanta el mundo de la actuación, así que nunca se sabe qué le deparará el futuro. Por lo pronto, tiene claro que “hay que aprovechar todas las oportunidades que lleguen”. “Además, el próximo será año olímpico y paralímpico y las marcas están muy atentas a los deportistas porque saben que son una apuesta importante. Este año va a ser duro, con mucho trabajo, pero también con muchas oportunidades”, asume la gondomareña, que ya prepara a conciencia el Mundial del próximo mes de mayo en Japón, en busca del billete olímpico. “Estoy doblando sesiones dos veces por semana y vamos a competir menos que el pasado año, en el que venía de estar lesionada. Era importante para mí volver a competir; ahora nos enfocaremos más en entrenar la parte técnica”, explica.

Durante el tiempo que le quede libre, que no será mucho, seguirá trabajando en los proyectos que le lleguen, sus estudios y con las charlas en la Fundación Adecco: “Soy una persona que necesita estar a mil”.

Y mientras planifica su temporada y se enfrasca en sus estudios de chino mandarín (exigencia de su carrera), saborea las mieles de haberse convertido en una “chica Pantene”. “Es una experiencia que enriquece mucho y, al mismo tiempo, era como una presión interna porque nosotros los deportistas estamos acostumbrados a entrenar, a competir; en la competición lo pasas mal, pero estás en tu zona de confort. En el rodaje, en cambio, te asaltaba esa responsabilidad de estar a la altura”, confiesa. “Estaba junto a gente acostumbrada a los rodajes, a la tele, a las entrevistas, y al principio yo estaba supernerviosa, porque era algo que se salía por completo de mi rutina”.

Valora también la ayuda que recibió por parte de sus compañeras y del equipo de rodaje. “Me decían que tuviera paciencia, porque en el rodaje había que repetir tomas una y otra vez, y también me ayudaron a que no me pusiera tan nerviosa. Se interesaron mucho por mi deporte, por la prótesis, preguntándome cómo funcionaba...”, recuerda. “Después del rodaje Paula Echeverría me comentaba mis fotos de Instagram”, destaca graciosa.

Este año estrena dos patrocinadores nuevos: Toyota y Visa. “De cara a los Juegos, Toyota quiere hacer un anuncio para televisión y redes sociales”, adelanta. “Con Visa haremos también muchas cosas a nivel internacional y en octubre nos van a juntar todos los embajadores de la marca en París”.

¡La familia #Toyota crece! 🙌 El #EquipoToyota se hace más grande que nunca con la llegada de @rayderley y Desirée Vila, y continúa con su lucha por superar día a día sus #imposibles. Próximo objetivo: los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de #París2024 🥇 pic.twitter.com/trIK8yMa54 — Toyota España (@Toyota_Esp) 7 de septiembre de 2023

El año se presenta interesante en cuanto a proyectos que está dispuesta a valorar si su planificación deportiva se lo permite. “El año pasado me llamaron para MasterChef, pero hay cosas que yo no puedo hacer porque entreno todos los días y compito; son cosas inviables, pero estoy muy contenta por todas las oportunidades que me han llegado”.