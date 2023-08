Si has sido una de las personas a las que le ha tocado acudir como vocal o presidente a una de las mesas electorales en las pasadas elecciones generales, puede que ester mirando tus ingresos bancarios por si ya has recibido el pago por asistir. Si aún no lo hay rastro de este dinero, te estarás preguntando cuánto pueden tardar en ingresartelo y aquí te traemos la respuesta.

Por ser vocales o presidente de una mesa electoral este año se pagaban 70 euros y es la Junta Electoral competente de cada municipio la encargada de realizar los pagos a estos ciudadanos En España no hay un plazo regulado por ley que establezca el tiempo que pueden tardar en pagarte por estar en una mesa electoral. Aunque lo cierto es que se suele hacer entre 15 y 20 días después de la celebración de las elecciones. El método de pago se realiza mediante transferencia bancaria. Si transcurrido un mes aproximadamente tras la celebración de los comicios, no has recibido el ingreso, lo más recomendable es que pongas una reclamación a la Junta Electoral perteneciente a tu domicilio para ver por qué no has recibido el pago y a qué se debe el retraso.