La artista gallega Rebeca Losada ha sido la encargada de ilustrar los carteles de las giras y discos de algunos de los más destacados artistas actuales en el Estado, desde Rozalén a Xoel López pasando por Love of Lesbian, entre otros. Una muestra de su trabajo se puede admirar desde ayer en la Galería Maraca, Vigo. Ayer mismo viajaba a la urbe olívica para inaugurarla.

Un poco antes de la cita rememoraba sus años de niña cuando veía pintar a su madre en casa. Esa influencia la marcó y de forma autodicta fue aprendiendo técnicas y trucos.

Sin embargo, en su casa, la animaron para que cursase una carrera universitaria lejos de las Bellas Artes creyendo que le serviría un futuro mejor. La joven coruñesa hizo caso. Terminó Biología Molecular pero el destino volvió a encauzar su camino laboral hacia su pasión: comenzó a trabajar para Inditex en diseño textil.

Al mismo tiempo, empezó a hacer sus pinitos en carteles musicales. El primero lo recuerda “perfectamente. Vivía en A Coruña y vivía al lado de la sala Mardi Grass, un local muy famoso de música en directo. Pasaba media vida en ese bar. Era muy amiga de los dueños. Un día por casualidad me preguntaron si querría hacer un cartel para anunciar la actuación de un grupo americano que iba a actuar y lo hice”.

Sin embargo, el diseño gráfico ligado a la música no se convertiría en su principal canal económico hasta la pandemia. “Debido al teletrabajo, di un salto al vacío para intentar vivir de mi proyecto, de mis ilustraciones”, añade. En la muestra en Vigo abierta ayer, expone parte de este trabajo realizado en los últimos tres años.

La artista habla sobre las bases cromáticas, formas y temas que nutren su obra que se basa, principalmente, en carteles para promocionar actuaciones, discos o giras.

“Uno de mis sellos es el color. Mis obras llaman la atención por los colores tan vivos. También incluyo animales, no sé si por mi pasado como bióloga. Además, me gusta lo onírico. Apuesto por líneas sencillas, con una ilustración geométrica”, explica.

Algunos de sus trabajos más destacados los ha firmado para el también gallego Xoel López. “Me gusta mucho trabajar con él porque te da mucha libertad. En el último me dijo que quería cerrar una trilogía de discos y que quería hacer algo diferente a lo que venía haciendo en las portadas (colores primarios en una propuesta figurativa). Lo que he hecho es más abstracto. No puedo concretarlo más porque aún no ha salido el disco”, aclara la creadora gallega.

Respecto a la colaboración con Rozalén para su último álbum, “Matriz”, -en el que colaboraron las Tanxugueiras, detalla que habló con el equipo de la artista. “Era para el décimo aniversario con una temática de música tradicional. Era importante incluir elementos como los girasoles o la puerta violeta o la guitarra suya que tiene una forma peculiar y que hacen referencia a canciones de ella. Además, incorporé diez rosas, una por cada año. En los carteles, lo que busco es que haya simbología”, apunta.

En Vigo, podremos disfrutar de dos de sus creaciones más queridas. Una es un cartel que preparó para el proyecto paralelo de Xoel López, Combo Viramundo, en el que incluyó cuatro loros, ya que entonces estaba formado el grupo por cuatro integrantes. La segunda, cualquiera de sus tareas para Love of Lesbian.

A mayores, en estos meses ha diseñado también bandanas para Zara que muestra en su Instagram y la imagen para el nuevo single de Los Cigarros.