La unión musical de Rozalén y Tanxugueiras ha llegado. Las gallegas están presentes en el nuevo álbum de la compositora. 'Matriz', el nombre que lleva su estrenado trabajo, ya ha salido a la luz y en él hay un montón de sorpresas. Una de las más sonadas es la colaboración con las gallegas más folclóricas.

Este viernes 11 de noviembre se ha lanzado 'A Virxe do Portovello', una canción que cuenta con el toque de las Tanxugueiras y que pone a Rozalén a cantar en gallego. Así suena.

La cantautora había compartido esta semana un pequeño fragmento en su cuenta de Twitter en el que salía cantando una estrofa de la canción: "Eu canto para olvidare, eu canto para olvidare, as penas que levo dentro para así non me matare…". Un estreno que las gallegas estaban esperando con ansia. "Qué ganas, amiga", comentaban en una de las publicaciones con las que Rozalén compartió la noticia. Ahora ya es una realidad que puede escuchar todo el que quiera y las primeras impresiones han sido más que positivas en redes sociales: "Este disco es un tesoro imposible de valorar"; "Qué precioso homenaje a la gente del mar; "Llorando, piel de gallina"...