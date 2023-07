Trepidante sensación eléctrica se respiró anoche en el Monte do Gozo. Aficionados de la música de todo Santiago y otras zonas de Galicia y España tomaron la capital gallega para asistir en directo al comienzo de O Gozo Festival 2023. Robbie Williams, Hombres G e Iván Ferreiro fueron los protagonistas de una de las noches más esperadas del año en Santiago.

Antes del inicio del espectáculo, a pesar de un viento cortante y la amenaza de lluvia, la multitudinaria audiencia esperaba sin miedo a mojarse. “Aguantamos, aguantamos”, comenta Nuria Salgueiro de la Cueva, una viguesa que vino a Santiago para escuchar a Robbie Williams e Iván Ferreiro. No es la única que recorrió kilómetros y kilómetros para asistir en directo al inicio del Gozo Festival 2023. Madrileños o portugueses también se escuchan entre la algarabía mientras el sol regresa.

El vigués Iván Ferreiro fue el primero en tomar el escenario. El antiguo líder y compositor de Los Piratas deslumbró con un repertorio en el que sonaron “Trincheras”, “Turnedo”, “Años 80” o “Dejar Madrid”. Su estilo indie entre toques de guitarra y golpes de batería despertaron los talones y caderas del público. También cantó “La Humanidad y la Tierra”, “Inerte” o “Miss Saigon”, entre otros.

Posteriormente, Hombres G tomó el relevo. No hizo falta más presentación que los acordes de guitarra y todos entonaron junto a David Summers “Voy a pasármelo bien”. La nostalgia se extendió para celebrar los 40 años de la banda. Generaciones de ochenteros y más jóvenes acompañaron en temas como “Chicas cocodrilo”, “Suéltate el pelo”, “No te escaparás” y “Sufre Mamón”.

Y tras la despedida de un símbolo de la música de España, llegaba el momento más esperado: el concierto del británico Robbie Williams, en su primera actuación en Galicia, que conquistó, entre vítores y aplausos, el Monte do Gozo, entregado a la causa. Arrancó con “Hey yeah wow wow”, “Let me entertain you” y “Land of 1000 dance”. A continuación sonaron “Monsoon”, “Strong”, “Come undone”, “The Flood”, “Love my life”, “Candy”, “Feel”, “Kids” o “Rock dj”, entre otros temas. Y para la traca final, se reservó “No regrets”, “She´s the one” y “Angels”.

Un final grandioso para un viaje por el pasado de la era moderna de la música pop. De madrugada, estaba previsto que cerrasen la jornada Brian Cross y JP Candela. Y para la traca final, Martin Garrix.

Una jornada organizada por Live Nation, que impulsó la visita de Guns N’ Roses a Vigo. Su presidente en España, Pino Sagliocco, destacó que la empresa “sigue creyendo en Galicia”. “Tenemos grandes proyectos y ojalá podamos hacerlos realidad”, sentenció.