A partir de investigaciones publicadas en el grupo editorial Prensa Ibérica sobre cómo, en el contexto del caso Villarejo, se cargaron al fiscal Ignacio Stampa, el periodista Ernesto Ekaizer (Buenos Aires, 1949) ha levantado un monumental fresco –543 páginas– sobre la institucionalización de las cloacas del Estado durante el Gobierno de Rajoy. Operación Jaque Mate (Ediciones B) se puede leer como un thriller político-judicial, o –sabiendo que el autor maneja datos, audios y fuentes– como el acta notarial de lo que se movió detrás de una etapa turbia de la democracia española.

–¿Qué se siente al acceder a la caja negra?

–Cuando ves las tripas y oyes las grabaciones de Villarejo –sobre todo las inéditas, como la del abogado Manuel Medina, donde se cuenta cómo se maquilló la muerte de Botín– quedas tocado. Sientes “este va a ser el último libro, me despido de ustedes”.

–¡Qué dice!

–Seguiré. Pero sabes que hay fuerzas muy, muy poderosas. Que hay fiscales que, aparte de perseguir a los delincuentes, tienen que perseguir a los jueces para que persigan a los delincuentes. Eres un David muy pequeñito cuya escritura es una honda inocua.

–Inocua, inocua... Puede abrir ojos.

–Dice Saint-Exupéry que lo esencial es invisible a los ojos, pero yo me centro en algo que es visible: entre 2012 y 2017, Villarejo es un agente del PP. No solo recomienda operaciones, sino que lo hace con la convicción de que es del PP. De ahí sus relaciones con Cospedal –su clienta y también su confidente–, con el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; con Eugenio Pino, número dos de la Policía con Rajoy.

–¿Esclarece ideas de cara al 23-J?

–Lo que pruebo es que el modelo pepero es convertir a la Policía en una rama del Gobierno. Eso es así. Que Aznar dijera en campaña, varias veces, que si gana la coalición PSOE-Podemos habrá consultas en Cataluña y Euskadi que serán avaladas por el Tribunal Constitucional, indica que insisten en la misma orientación. El PP tiende a apropiarse de lo que considera suyo: la judicatura, la Policía e Interior. Y Feijóo es de la misma escuela.

– ¿En qué sentido?

–Recibió a Enrique García Castaño (El Gordo) y al comisario Gabriel Fuentes. Buen camaleón, va contra Cataluña cuando hay que hacerlo, y esta semana fue al Cercle d’Economia e insinuó contra su paisano Rajoy que, hombre, lo que se hizo con Cataluña estuvo mal. El PP también acaba de aprobar un proyecto de EH-Bildu en Euskadi cuando en la campaña nos han llenado la cabeza con que Sánchez es filoterrorista.

–¿Eso explica los resultados del 28-M?

–La marea de la derecha es continental, pero en España tiene una particularidad: opera con un cuadro imaginario. La realidad muestra que en España los beneficios empresariales van a más, la situación en Cataluña atraviesa una fase de estabilización, el crecimiento económico respecto a otros países de Europa no va mal, la inflación cae y bajará más, el paro se reduce y el empleo crece. Los indicadores no son los de una crisis política revolucionaria estilo 1934-36.

–¿Entonces?

–Óscar López, director del gabinete de Presidencia, me dijo algo en Moncloa que me impresionó: “Se ha impuesto la idea de que Pedro Sánchez se levanta todas las mañanas, se mira al espejo y dice: ‘Qué putada le haré hoy a España’. Contra eso no podemos hacer nada”.

–Sin embargo, no esperaban la debacle.

–Hay gente que lo pasa mal y no piensan en lo que hace este Gobierno sino en el peligro de lo que puede suponer. Y además el Gobierno es una jaula de grillos. Se desatan viejos fantasmas. Y ha habido una alianza entre los jueces y los medios: las investigaciones por corrupción de Podemos se han cerrado, pero han alimentado páginas y páginas de la prensa. Eso crea una sensación de inestabilidad futura. Y como avisó Rufián en la moción de censura de Vox, la gente compra “patria”.

–¿Aplaude usted el adelanto electoral?

–Hay analistas que lo valoran como una maniobra genial, cuando lo ha hecho desde la indigencia. No tenía opción. ¿Puede ser exitoso? Si llamamos exitoso a que gane las elecciones, no es muy factible, por decirlo de manera suave. ¿De ahí se deduce que Feijóo va a ser presidente? No estoy convencido. Los acuerdos con Vox en las comunidades autónomas van a ser traumáticos, pero tengo una seguridad: Feijóo no tiene ningún problema de principios. Aznar hablaba catalán en la intimidad. Feijóo habla el lenguaje de Vox en la intimidad.

–¿Quién manda de verdad en España?

–Ibex, PP y judicatura, la santísima trinidad.