Tiene tan solo unos días de vida y ya ha conquistado a todo un pueblo. Se llama Zack y es el primer bebé que nace en Gamonéu de Onís tras más de cuatro décadas sin ningún alumbramiento en el lugar. De hecho, entre los veintiún vecinos censados en la localidad no hay ningún menor en la actualidad y los más jóvenes son sus propios padres, Marta González, de 33, y Enrique Vicente, de 41, ambos de A Guarda. El niño, que pesó algo más de tres kilos y midió cincuenta centímetros, vino al mundo el pasado miércoles 17 de mayo con la ayuda de los profesionales del Hospital del Oriente, en Arriondas. "Nació en quince minutos y nos atendieron muy bien", recuerda la madre.

Cuando Zack sale a pasear con sus progenitores en su carrito de bebé por las empinadas cuestas de la localidad supone un acontecimiento para los vecinos, que lo miran con orgullo y satisfacción. E incluso alguno no puede contener la emoción al verle. La pareja, que lleva casi medio año residiendo en la localidad, sintió la sincera acogida de los vecinos desde el primer día. Pero con la llegada de Zack, la alegría se ha multiplicado.

"Con exactitud no lo sé, pero más de cuarenta años sí hace que aquí no nace un niño", dice Miguel Ángel Suero, que asegura sentir "alegría" por la llegada del nuevo poblador. "No hay palabras con qué definirlo. Son una familia agradable al máximo", añade Suero.

Ambos progenitores son de A Guarda y sintieron un flechazo al conocer la comarca del Oriente asturiano durante unas vacaciones en noviembre de 2021 cuando pasaron unos días en Ponga. Pocos meses después decidieron volver para quedarse y, tras residir unos meses en Tornín (Cangas de Onís) y tener claro que preferían una aldea, les surgió la posibilidad de alquilar una casa en Gamonéu donde llevan unos meses y se sienten muy contentos.

"Vinimos de vacaciones y nos gustó tanto que decidimos probar vida aquí. Nos gusta la zona de montaña", dice Marta. Los dos trabajan en hostelería como camareros. Están encantados en sus respectivos trabajos en Covadonga, donde trabaja Marta, y en Los Lagos, a escasos metros del Enol, donde está contratado Enrique. Fue allí donde él entró en contacto con la que hoy es su casera, la reconocida quesera Covadonga Fernández, natural de Gamonéu y una de los cuatro elaboradores del queso de esta especialidad que quedan en el parque nacional. Para Covadonga y su familia, esta pareja solo tiene buenas palabras.

Zack de la Rocha 'de Onís'

El nombre del pequeño está inspirado en el del vocalista de un grupo que le gusta a Enrique, Zack de la Rocha, de los Rage Against the Machine. "Los vecinos aún están acostumbrándose al nombre", señala Enrique con humor. La pareja tiene claro que quieren criar a su hijo en un entorno como el que les ofrece el pueblo donde residen. "La idea es no cambiar ya y quedarnos. Trabajamos a la vista de muchísima gente y queremos tranquilidad al llegar a casa. Nos quedamos por la calidad de vida que hemos ganado", afirman ambos, que han trabajado en diferentes lugares fuera de Asturias. "Yo estuve en Canarias, en Mallorca, en muchos sitios trabajando, pero como en Asturias, en ningún lado", afirma Enrique.

Los vecinos que se cruzan con el carrito de bebé se paran a contemplar al pequeño y se nota que la pareja cuenta con la simpatía y el cariño de los demás habitantes del pueblo. "Hace más de cuarenta y pico años por lo menos que no hay un niño en el pueblo", confirma Fernando Alonso, otro de los vecinos.

"Muy guapín"

Al regresar a su casa en la parte alta del pueblo tras el paseo y con Zack reclamando su toma, les espera José Mario González, otro vecino que todavía no había podido ver al bebé. "Es muy guapín", afirma este habitante de Gamonéu, que da enhorabuena a los recién estrenados padres, que en estas primeras semanas cuentan con la inestimable ayuda de los abuelos maternos, Sonia y Juan José.

Gamonéu de Onís tiene desde hace una semana savia nueva. "Están encantados porque aquí no hay ningún niño. La gente es maravillosa aquí, muy buenas personas", afirma la pareja que estrena paternidad y que esperan que pronto Zack pueda corretear por las calles de la localidad, todas para él.